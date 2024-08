Roguelike-Action mit Top-Down-Perspektive: Morsels für Konsolen und PCs angekündigt

Publisher Annapurna Interactive und Entwickler Furcula haben kürzlich das Roguelike-Action-Abenteuer mit Top-Down-Perspektive Morsels angekündigt. Der Titel soll im Februar 2025 für PS5, Switch und PCs via Steam erscheinen.

Morsels ist das erste Spiel des Entwicklers Frucula. Der Kopf des Entwicklerteams ist kein Geringerer als Toby Dixon, welcher bei den beiden Titeln Atomicrops und Nidhogg II bereits die Rolle des Lead-Artist übernommen hatte.

Eine magische Kreatur verhilft uns zu neuer Form

Bei Morsels übernehmen wir die Rolle einer Maus, die sich in den Abwasserkanälen allerlei Schrott zusammensuchen muss. Als unser Hauptcharakter eines Tages jedoch auf eine magische Kreatur stößt, erhielt er fortan die Fähigkeit, sich in einen sogenannten „Morsel“ zu verwandeln. So ist unser Hauptcharakter noch stärker und kann es mit deutlich anspruchsvolleren Feinden aufnehmen.

In der Top-Down-Perspektive kämpft man sich so also durch etliche Level und kann jederzeit zwischen den Formen und auch zwischen unterschiedlichen Charakteren hin- und herwechseln, um stets perfekt für die jeweilige Situation gerüstet zu sein.

Der Ankündigungstrailer:

