Erstes ungeschnittenes Gameplay zu Zelda: Echoes of Wisdom aus der PAX-Demo

Gestern überraschte uns Nintendo mit einem langen, neuen Trailer zu Zelda: Echoes of Wisdom, der uns zahlreiche neue Details zeigte und wichtige Fan-Fragen beantwortet. Ist Link spielbar? Gibt es Dungeons? Kann man Risse betreten? All das erfahrt ihr hier.

Wenn ihr noch mehr vom Spiel sehen wollt, könnt ihr jetzt die PAX East 2024 in Seattle besuchen, die gestern begonnen hat. Dort stellt Nintendo eine spielbare Demo zu Zelda: Echoes of Wisdom aus! Das ist wahrscheinlich etwas zu kurzfristig (und zu teuer) für euch, deshalb gibt es davon auch Videos.

GameXplain und andere haben die etwa 15 Minuten aufgenommen, die Fans vor Ort spielen dürfen. Wir sehen dabei, wie Zelda aus einem Gefängnis flüchtet und dabei Hilfe von Impa, vor allem aber von dem mysteriösen Wesen Tri erhält.

Durch Tri erlangt Zelda verschiedene Fähigkeiten, angefangen von der Kraft der Echos. Zelda kann Gegenstände, die sie sieht, duplizieren und so natürlich auf unterschiedlichste Weise einsetzen. Einige Anwendungsmöglichkeiten sehen wir im Video in einer kleinen Stealth-Passage auf Zeldas Flucht.

Relativ zeitnah ist dann schon wieder Schluss. So eine Messedemo ist eben nicht sehr lang. Von den Rissen, die Zelda betreten kann, den ziemlich klassischen Dungeons, die uns offenbar erwarten oder auch von den Automaten sehen wir noch nichts.

Am 26. September 2024 erscheint The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom für Nintendo Switch. Die Handelsversion könnt ihr euch bei Amazon* schon vorbestellen. Am selben Tag erscheint auch die „Hyrule Edition“ der Switch Lite, die ihr ebenfalls schon im Handel findet.

Das Video von GameXplain:

