Ja, die Risse könnt ihr betreten, es gibt Dungeons und Link ist „spielbar“ in Zelda: Echoes of Wisdom

Nintendo hat einen neuen Trailer zu Zelda: Echoes of Wisdom veröffentlicht, der euch sehr viele neue Einblicke zum kommenden (buchstäblichen) Zelda-Abenteuer bietet. Diesmal steht die Welt des Nichts im Fokus.

Die Welt des Nichts ist die Welt, die ihr betretet, wenn ihr in die bereits bekannten Risse gelangt. Richtig, man kann die mysteriösen Risse betreten! Dafür ist die Hilfe der mysteriösen Gestalt Tri notwendig, aber die hat sich ja ohnehin entschlossen, euch zur Seite zu stehen.

Auf der Reise von Zelda erkundet ihr, was sich in der Welt des Nichts befindet. Nämlich konkret das, was bisher von den Rissen verschlungen wurde. Die Welt ist kompliziert zu erkunden, weil die Wege und Gegenstände schweben. Erlernte Echos helfen euch, um weiterzukommen.

In der Welt des Nichts befinden sich außerdem Dungeons – offensichtlich ganz klassische Dungeons, an deren Ende ein Boss lauert. Gegen diesen Boss könnt ihr dank der Vielfalt der Echos ganz unterschiedlich den Sieg erringen.

Der Schwertkämpfermodus

Der Trailer beantwortet darüber hinaus noch eine weitere brennende Fan-Frage. Ist Link vielleicht doch spielbar? Dazu gab es zuletzt unterschiedliche Hinweise, vor allem dank der ESRB-Einstufung. „Als Link verwenden die Spieler ein Schwert und Pfeile, um Feinde zu besiegen“, hieß es dort.

Heute wissen wir, dass damit der neue Schwerkämpfermodus gemeint ist. Zelda wird ein geheimnisvolles Schwert finden und kann diesen Modus dann nutzen. Mit Links Kraft kann sie das Schwert schwingen, an der Seite ihrer Echos kämpfen und ganz vertraute Mechaniken wie die Wirbelattacke nutzen. Der Modus steht allerdings nur sehr begrenzt zur Verfügung. Energie ist dafür notwendig, die ihr sammelt und dann eben wieder aufbraucht.

Der Trailer führt darüber hinaus eine weitere neue Spielmechanik ein: die Automaten. Sie sind von Tüftler Boris, der diese Dinger herstellt und euch offensichtlich zur Verfügung stellt. Sie verfügen über mächtige Fähigkeiten, die sich von Echos unterscheiden. Wenn sie Schaden nehmen, fallen die Automaten auseinander.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo