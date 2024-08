PlayStation Plus im September mit Quidditch Champions und diesen weiteren Games

Der Monatswechsel steht bevor und PlayStation-Fans mit kostenpflichtigem Abo wissen, was das bedeutet. Die drei „Essential“-Games stehen vor der Tür. Diese stellte Sony heute vor.

Ihr dürft euch auf Quidditch Champions gleich zum Launch des Spiels freuen. Der Titel wird auf PS4 und PS5 spielbar sein. Das gesamte Line-up liest sich wie folgt.

Ab dem 3. September verfügbar:

Quidditch Champions (PS4, PS5)

MLB The Show 24 (PS4, PS5)

Little Nightmares II (PS4, PS5)

Noch bis zum 2. August könnt ihr euch das Line-up des Vormonats sichern, bestehend aus LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga, Five Nights at Freddy’s Security Breach und Ender Lilies: Quietus of the Knights.

Zur Monatsmitte werden wir dann erfahren, worauf ihr euch als „Extra“- und „Premium“-Abonnenten freuen dürft. Nachfolgend seht ihr einen Trailer von „Inside PlayStation“, der das neue „Essential“-Line-up vorstellt.

Das neue Video:

via PlayStation, Bildmaterial: Harry Potter: Quidditch Champions, Warner Bros, Portkey Games, Unbroken Studios