Deutsch und Deluxe: Das vielleicht beste „Zelda-like“ des Jahres erscheint in wenigen Tagen

In Kürze erscheint das mit Spannung erwartete The Plucky Squire für Konsolen und PCs. Das Spiel von Indie-Studio All Possible Futures hat schon allerhand Vorschusslorbeeren erhalten. Manch einer feiert es schon jetzt als das „beste Zelda-like“ des Jahres. Da hat Devolver Digital mal wieder ein gutes Händchen gehabt.

Wer sich auf The Plucky Squire freut, darf sich jetzt auch auf eine umfangreiche Lokalisierung freuen. Das geht so weit, dass The Plucky Squire auch einen deutschen Namen erhält. Hierzulande heißt das Spiel Der Kühne Knappe, andernorts Lee Vaillant Petit Page oder El Escudero Valiente.

Vielleicht noch cooler: Auch eine Handelsversion erwartet euch. Neben einer günstigen Standardversion für Switch und PlayStation 5 gibt es auch eine Deluxe Edition mit einigen zusätzlichen Boni. Bei Amazon* könnt ihr alle Varianten schon vorbestellen. Wermutstropfen: Geduld bis Februar ist gefragt.

„Der Kühne Knappe, erscheint am 17. September 2024 und wurde mit viel Sorgfalt entwickelt, um Spielern überall Freude zu bereiten“, führt man offiziell ein. „Springe zwischen 2D- und 3D-Welten in diesem charmanten Action-Adventure – löse Rätsel, boxe mit Dachsen, fliege mit Jetpacks und genieße viele weitere entzückende und überraschende Mini-Herausforderungen, während du zum Helden eines lebendigen Märchenbuchs wirst.“

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Plucky Squire, Devolver Digital, All Possible Futures