Zelda: Das neue „Master Works“ zu Tears of the Kingdom zeigt sich im beeindruckenden Trailer

Mit einem neuen Trailer hat Nintendo das kommende, neue Artbook „Master Works“ zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ein wenig näher vorgestellt. Im Mai hatte Nintendo das Artbook zum ersten Geburtstag des Spiels erstmals angekündigt.

Das Buch bietet Perspektiven auf Kunst, Dokumente und die Geschichte des Spiels. Auf 464 Seiten im A4-Format gibt es zahlreiche Artworks, Konzeptzeichnungen, Storyboards und eine Zeitachse zum Spiel.

Tears of the Kingdom „Master Works“ soll am 30. August erscheinen, wird von Tokuma Shoten herausgegeben. Euch bleibt offenbar nur der Import, den ihr beispielsweise bei Play-Asia* vornehmen könnt.

Das Video bietet Einblicke in zahlreiche Kapitel des Buchs und zeigt bereits viele der schönen Artworks sowie einige Beispielseiten, gemischt mit Footage aus dem Spiel. Als Nintendo das Buch im Mai ankündigte, gab es übrigens noch zwei weitere, spannende Produkte.

Über den offiziellen und umfangreichen Soundtrack zum Spiel durften sich Fans schon im Juli freuen. Im September plant man dann noch die Auslieferung des Master Sword als Teil der hochwertigen PROPLICA-Serie. Details dazu findet ihr bei Bedarf hier.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo