Mit Directive 8020 soll The Dark Pictures Anthology einen großen Schritt nach vorn machen

Supermassive Games hat Directive 8020: A Dark Pictures Game angekündigt. Das nächste Spiel der „The Dark Pictures Anthology“ soll für PC-Steam, PS5 und Xbox Series im kommenden Jahr erscheinen.

Gemeinsam mit Bandai Namco hatte man zuvor schon Man of Medan, Little Hope, House of Ashes und The Devil in Me veröffentlicht. Directive 8020 wird also das fünfte Spiel der Sammlung. Fans der Reihe dürfen sich auf etwas andere Ansätze der Entwickler von Until Dawn und The Quarry freuen.

Directive 8020 wird ein Sci-Fi-Survival-Horror-Game mit folgender Story-Prämisse: „Gejagt von einem außerirdischen Organismus, der in der Lage ist, seine Beute zu imitieren, muss die Besatzung der Cassiopeia ihre Verfolger überlisten, um es lebend nach Hause zu schaffen. Während sie ums Überleben kämpfen, stehen sie vor der schwersten aller Entscheidungen: Um sich selbst zu retten, müssen sie das Leben aller Menschen auf der Erde riskieren.“

Gesicht des Spiels ist Hollywood-Schauspielerin Lashana Lynch (Bob Marley: One Love, The Woman King) in der Rolle der Astronautin Young. Eine verzweigte Handlung und intensives Survival-Gameplay soll euch erwarten. Euren gnadenlosen Gegnern könnt ihr im Direktkampf, mithilfe eurer Reflexe und mit Stealth-Elementen begegnen.

Das Spiel sei „ein großer Schritt nach vorn für die Serie“ und biete Echtzeit-Gameplay, völlig neue Stealth-Gameplay-Mechanismen, kooperatives Online-Spiel für fünf Spielende und „verbesserte interaktive Filmsequenzen, die auf der Unreal Engine 5 basieren.“

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Directive 8020: A Dark Pictures Game, Supermassive Games, Bandai Namco