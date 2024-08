Vielfalt und Inklusion: „DEI“-Seminar von Bandai Namco für Spiele für westliches Publikum

Im Zuge der japanischen CEDEC 2024 – die Computer Entertainment Developers Conference – in Japan hielt Bandai Namco Online ein Seminar zum Thema DEI in Spielen. Wahrscheinlich wisst ihr spätestens seit Elon Musk, wofür DEI steht: Diversity, Equity and Inclusion nämlich.

Konkret ging es in dem Seminar um japanische Titel, die auf eine Expansion ins Ausland abzielen. Offenbar legt das Unternehmen – laut seinem Qualitätssicherungsingenieur – mittlerweile großen Wert auf DEI.

Basierend auf den Inhalten des Seminars sieht Bandai Namco Online DEI derzeit, wenn es richtig eingesetzt wird, als eine potenzielle Methode, den Umfang ihrer Inhalte zu erweitern und sie für eine größere Anzahl von Spielern attraktiv zu machen.

Zum Thema der tatsächlichen Relevanz von DEI im Westen zitiert das Seminar eine von Newzoo durchgeführte Umfrage, bei der 55 Prozent der Befragten – aus den USA und Großbritannien – der Frage „Ist DEI für Sie wichtig?“ stark oder zumindest verhalten zustimmten.

Bandai Namco Online zieht den Schluss, in seinen Titeln vielfältigere Frisuren, Gesichtszüge und Körpertypen in die Charaktererstellung einzubinden sowie die Gestaltung vielfältigerer NPCs in Aussehen und Alter zu verfolgen.

Interessanterweise gibt der Moderator von Bandai zu, zunächst infrage gestellt zu haben, ob DEI in Spielinhalten wirklich notwendig ist, und betont, dass ein übertriebenes Streben nach Vielfalt dem Setting eines Spiels schaden und performativ wirken kann – man nennt etwa das Beispiel eines Spiels, das in einer ländlichen japanischen Schule spielt, in der die Hälfte der Schüler Ausländer sind.

Das Unternehmen scheint das Verständnis der Mitarbeitenden für DEI-Themen wie Geschlechtsidentitäten und kulturelle Unterschiede durch interne Schulungen proaktiv zu schärfen, betont aber auch, dass es seinen Entwicklern keine verbindlichen Richtlinien auferlegt.

via Automaton Media, Bildmaterial: Blue Protocol, Amazon Games, Bandai Namco