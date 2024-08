Debüt im Westen: Die Ace Attorney Investigations Collection könnt ihr jetzt ausprobieren

Falls ihr es nicht nach Köln geschafft habt oder in Köln nicht auf die etwas versteckte Rückseite des Capcom-Stands, so grämt euch nicht. Die spielbare Demo zu Ace Attorney Investigations Collection könnt ihr jetzt auf PCs, Nintendo Switch, PlayStation und Xbox nachholen. Capcom veröffentlichte die Demo in der Gamescom-Woche auch für alle Daheimgebliebenen.

Mit der Demo können Fans die ersten Abschnitte von Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth und der Fortsetzung Ace Attorney Investigations 2: Prosecutor’s Gambit ausprobieren. Euren Speicherstand könnt ihr in die Vollversion übertragen, die schon am 6. September erscheint.

Ace Attorney Investigations 2 feiert mit der Veröffentlichung in dieser Collection sein Debüt im Westen. Das Original erschien 2011 für Nintendo DS nur in Japan und auch eine später veröffentlichte Adaption für Mobilgeräte wurde nicht lokalisiert. Die neue Remaster-Sammlung ist also doppelt wertvoll.

Umso bedauerlicher ist es, dass Capcom die verwirrende Politik um physische Versionen nach Monster Hunter Stories auch hier fortsetzt. Eine Handelsversion soll es in Europa für PS4 geben, während Xbox und Nintendo Switch leer ausgehen. In Asien und den USA hingegen gibt es eine physische Switch-Version, dort verzichtet Capcom stattdessen auf die PS4-Handelsversion. Bei Play-Asia* findet ihr die physische Switch-Version mit deutschen Texten.

Weniger verwirrend sind die Features der Neuauflagen. Neben verbesserter Grafik und einigen Bonusinhalten gibt es vor allem eine umfangreiche Lokalisierung, zu der auch deutsche Texte zählen. Die könnt ihr euch auch im neuen Trailer ansehen, den Capcom in der überladenen Gamescom-Woche veröffentlichte.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Ace Attorney Investigations Collection, Capcom