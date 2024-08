Bandai Namco macht einen Closed Network Test zu SYNDUALITY und so seid ihr dabei

Bandai Namco hat einen Closed Network Test zu SYNDUALITY: Echo of Ada angekündigt. Nach dem Closed Beta Test vom Frühjahr geht es jetzt also schon in die zweite Proberunde und Fans können erneut live dabei sein.

Der Closed Network Test ermöglicht es Spielenden, das Spiel mit den ersten Verbesserungen aus dem vorangegangenen Closed Beta Test zu spielen. Der neue Test erweitert die Missionsinhalte, die KI-Interaktion und bietet einen besseren Einstieg in die Welt von Amasia, verspricht Bandai Namco.

Wenn ihr dabei sein wollt, solltet ihr euch zwischen dem 13. September ab 0:00 Uhr bis 09:00 Uhr am 16. September Zeit nehmen. Die Registrierung ist ab sofort geöffnet und bis zum 3. September möglich. Ein neuer Trailer soll euch heute im besten Fall überzeugen mitzumachen.

Mit SYNDUALITY wagt sich Bandai Namco ins Genre der PvPvE-Extraction-Shooter vor. Ihr schlüpft in die Rolle der Drifters und begebt euch auf eine Mission, um die seltenen AO-Kristalle zu sammeln und herauszufinden, was in Amasia passiert.

Der neue Trailer:

