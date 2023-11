Das war … Kalenderwoche 46/2023

Final Fantasy VII Rebirth, SEGA-Verfilmungen und die Verkaufszahlen von Tales of Arise machten in dieser Woche Schlagzeilen. Interessant war zudem die neue Indie World. Nach den Videos der Woche findet ihr zum Schluss noch vier neue Reviews sowie eine Kolumne zu The Game Awards. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Was wird sich mit Final Fantasy VII Rebirth (PS5) alles ändern? Eine bange Frage, die sich so mancher stellen dürfte. Nun beruhigen die Entwickler, dass sich an der Grundhandlung nichts ändern soll. Was im Remake-Projekt bisher geschah, zeigt uns ein neues Video. Es gibt übrigens auch bereits Ideen, wer die Final-Fantasy-Reihe in Zukunft betreuen könnte.

SEGA hat Sonic in die Kinos gebracht und war damit erfolgreich. Wie sieht es jedoch mit weiteren Marken aus? Man ließ nun verlauten, dass man sich ähnliche Projekte auch für Persona und Like a Dragon vorstellen könnte. Ob die Projekte wohl schon konkreter sind?

Gerade eben hat Tales of Arise (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) mit „Beyond the Dawn“ eine Erweiterung erhalten. Passend dazu ist man mit den Verkaufszahlen des Spieles sehr zufrieden. Man steht unterdessen bei 2,7 Millionen, was beispiellos ist für die Reihe.



Nintendo hat in diese Woche eine neue Ausgabe der Indie World ausgestrahlt. Hier findet ihr die wichtigsten gezeigten Titel:

Für einige Aufregung gesorgt hat die Ankündigung von The Last of Us Part II Remastered (PS5). Mittlerweile erhältlich ist Spirittea (Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), wobei ihr ein geisterhaftes Badehaus betreiben müsst. Ende November folgt auch TEVI (Switch, PC), welches ebenso bereits den Launchtrailer erhalten hat. Zur Veröffentlichung von Super Mario RPG (Switch) gab es den Übersichtstrailer und von Persona 5 Tactica (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) die DLC-Charaktere. Mit dem Eröffnungsvideo versorgt wurden wir zu Under Night In-Birth II Sys:Celes (PS4, PS5, Switch, PC) und zu Dragon’s Dogma II (PS5, Xbox Series, PC) folgt bald ein Showcase.

NCSOFT hat mit Project BSS (PC, Mobil) (Link) und Project M (PC) (Link) zwei spannende Projekt in der Mache. Je der erste Trailer traf zu C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield (PS5, Switch, PC) (Link) und Touhou Spell Carnival (PS4, PS5, Switch) (Link) ein. Ins Grand-Cross-Universum geht es mit DEMIS RE:BORN (PC, Mobil) von Netmarble. Die natürlich wichtigen Monster aus Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz (Switch) stellte uns Square Enix vor.

Bandai Namco enthüllte derweil die letzte Kämpferin für Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC). Demnächst startet Black Clover M: Rise of the Wizard King (Mobil) mit der westlichen Version und The Seven Deadly Sins: Origin (PC, Mobil) meldete sich ebenfalls zurück. Ein neuer Trailer erreichte uns zu Tengoku Struggle: Strayside (Switch). Schon in wenigen Tagen erscheint mit Noctuary (PC) eine Mischung aus JRPG und Visual Novel, während der RPG-Deckbuilder Cross Blitz (PC) zunächst in den Early Access geht.

Von Publisher Neowiz folgt als Nächstes Heroes Wanted (PC) und Littlelands (PC) erinnert an Link’s Awakening. Bereits das vierte Kapitel startet von Final Fantasy VII: Ever Crisis (Mobil). Das Stop-Motion-Projekt Die Pokémon-Concierge erhielt nicht nur einen Trailer, sondern auch den Starttermin kurz nach Weihnachten. Das nach wie vor beliebte Magic the Gathering geht eine Kollaboration mit Tomb Raider ein. Mit einer Video-Doku feiert Half-Life den 25. Geburtstag, zudem gibt es den Klassiker kostenlos.

Damit kommen wir zu den vier neuen Reviews von JPGAMES. Das einsteigerfreundliche Strategiespiel Persona 5 Tactica (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) richtet sich an die Fans des Originals. Story und Leveldesign zeigen jedoch Schwächen. Nah am Original bewegt sich Super Mario RPG (Switch) (zum Testbericht) und das ist gut so. Der Humor und das Timing-basierte Kampfsystem stechen hervor. Eher auf der enttäuschenden Seite ist hingegen Crymachina (PS4, PS5, Switch, PC) (zum Testbericht). Horror-Fans erhalten mit Alan Wake II (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) endlich die Fortsetzung. Und dürfen getrost zugreifen!

The Game Awards 2023 rücken langsam näher und seit wenigen Tagen kennen wir die Nominierten. Dabei hat Nintendo die Nase vorne, aber es stechen weitere Dinge ins Auge. In einer aktuellen Kolumne gehen wir auf die Probleme ein. Es geht dabei unter anderem um die Indie-Auswahl und fragwürdige Fristen.