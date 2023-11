C.A.R.D.S. RPG zeigt im ersten Trailer die Kompanie Clausewitz auf nebligen Schlachtfeldern

Vor wenigen Wochen kündigte Acquire C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield an. Damals war nur bekannt, dass der Titel für PC via Steam erhältlich sein soll. Nun hat das Entwicklerteam, das auch Octopath Traveler erschuf, einen ersten Trailer veröffentlicht, in dem noch weitere Konsolen genannt werden.

Demnach erscheint der Titel 2024 für PCs, Nintendo Switch und PlayStation 5. Außerdem bekommen wir dank des Trailers erstmals spannende Kämpfe zu sehen und ein Gespür für die Optik des Titels.

Darum geht es in C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield

In dem Spiel schlüpfen wir in die Rolle des Anführers der Söldnerkompanie Clausewitz. Eine mächtige Chimäre wird von Vathanien beschworen, die zahlreiche Menschenleben kostete. Zudem heuerte er die Helmond-Brigade an, um unbesiegbare zu werden. Wir müssen dem Fiesling Einhalt gebieten.

Zur Kompanie zählen:

Kommandantin

Schwertkämpfer

Schildträger

Bogenschützin

Kundschafter

Reiter

Dieb

Magier

Wir erkunden in dem Roguelike-Deckbuilder Schlachtfelder, bekämpfen die Gegner und vergrößern sowie verbessern dabei unsere Kartensammlung. Es soll über 50 einzigartige Karten geben, die in rundenbasierten Zügen zum Einsatz kommen.

Das Besondere an den Schlachtfeldern ist es, dass sie sich im Nebel befinden. Dementsprechend vorsichtig müssen wir vorgehen. Es können Gegner, Gebäude und Ausrüstung im Nebel versteckt sein.

Der First-Look-Trailer:

Bildmaterial: C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield, Acquire