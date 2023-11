Spirittea lockt euch ab sofort ins geisterhafte Badehaus und zeigt sich im Launchtrailer

Der in Kanada ansässige Entwickler Chessmaster Games und der britische Publisher No More Robots veröffentlichten den neuen Launchtrailer zum mystischen Detektiv-Abenteuer Spirittea. Der Titel ist ab sofort für Nintendo Switch, Xbox und PCs via Steam erhältlich. Spirittea ist ausschließlich digital zum Preis von 17,99 Euro verfügbar.

Ein mysteriöse Teekanne verleiht magische Kräfte

Als Inspiration für den Titel dienten Stardew Valley und Chihiros Reise ins Zauberland. Nachdem wir aus einer mystischen Teekanne trinken, können wir plötzlich die Geister von Verstorbenen sehen. Sie sind unzufrieden, weil die Menschen sie nicht mehr anbeten.

Um sie zu beruhigen, müssen wir ein altes Badehaus in Schuss bringen. Wir fegen alte Spinnenweben weg, hacken Holz für das heiße Badewasser und verzaubern die Gäste mit einem Fünf-Sterne-Essen aus unserer Küche. Dabei müssen wir darauf achten, dass wir feindlich gesinnte Geister auseinandersetzen und befreundete nebeneinander baden können.

Neben dem Betrieb des Badehauses müssen wir die Probleme der Geister lösen, indem wir ihnen helfen, sich an sich selbst zu erinnern. Wir können außerdem Freundschaften mit den Einheimischen schließen und mit ihnen Käfer fangen oder auch Karaoke singen.

Der Launchtrailer

Bildmaterial: Spirittea, No More Robots, Cheesemaster Games