On Your Tail schickt uns auf ein Detektiv-Abenteuer, wo andere Urlaub machen

Während der Indie World wurde On Your Tail vom italienischen Entwicklerstudio Memorable Games angekündigt. Das Spiel soll 2024 für PCs via Steam und Nintendo Switch erscheinen.

Die Abenteurerin Diana verschlägt es auf der Suche nach dem perfekten Sommerurlaub in das kleine Küstendorf Borgo Marina. Doch dabei handelt es sich nicht um einen Entspannungsurlaub, denn sie muss die lokalen Geheimnisse aufdecken.

Dazu lernt sie die Bewohner näher kennen, durchsucht die Umgebung und sammelt Hinweise. Um der Wahrheit näherzukommen, muss sie eine Mischung aus Ermittlungen, Verhören und Schlussfolgerungen anwenden.

Ganz so hart ist der Ausflug aber nicht: Diana kann beispielsweise kochen, angeln, an den Strand gehen, in der Arcade spielen und eine Nacht unter dem Sternenzelt verbringen.

Der Trailer zu On Your Tail

Bildmaterial: On Your Tail, Humble Games, Memorable Games