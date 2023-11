Das 2D-Actionspiel Blade Chimera lockt mit toller Pixel-Optik und spannender Spielmechanik

Im Zuge der neuen Ausgabe von Indie World haben Publisher Playism und Entwickler Team Ladybug den 2D-Action-Plattformer Blade Chimera angekündigt.

SpielerInnen schlüpfen in die Rolle eines Agenten der Missa-Gesellschaft, um dämonische Wesen in einem futuristischen Osaka zurückzuschlagen. Dazu steht ihnen das Lumina-Schwert zur Verfügung, mit dem sie nicht nur Feinde bekämpfen, sondern auch die Cyberpunk-Welt um sich manipulieren.

Der Begriff „Metroidvania“ wird nicht genannt – die Beschreibung eines „erkundungsintensiven 2D-Actionspiels“ deutet aber stark darauf hin. Nachfolgend die komplette Trailerbeschreibung:

Im Jahr 20XX wurden Städte von Dämonen in Form von Monstern und Geistern überschwemmt, die plötzlich in der Stadt auftauchten und einen umfassenden Dämonenkrieg auslösten. Auch heute noch, mehr als 30 Jahre später, streifen Dämonen durch die Straßen und schaden den Menschen, wohin sie auch gehen. In diesem erkundungsintensiven 2D-Actionspiel greift ihr mit eurem Dämonenschwert in die Vergangenheit ein, erstellt Plattformen und schützt euch vor Gefahren, um eine dystopische Cyberpunk-Welt zu erkunden, die in wunderschön animierter Pixelkunst dargestellt wird.