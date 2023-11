Persona 5 Tactica: Neue Trailer stellen DLC-Charaktere Goro Akechi und Kasumi Yoshizawa vor

Mit Persona 5 Tactica steht der Ausflug der Phantomdiebe ins rundenbasierte Taktik-Genre vor der Tür. Mit „Repaint Your Heart“ steht dann auch gleich eine DLC-Episode zur Verfügung, die die Charaktere Goro Akechi und Kasumi Yoshizawa in den Fokus rückt.

Nun spendierte Atlus dem Teilzeit-Detektiv und der (bisher) „Royal“-exklusiven Phantomdiebin eigene Trailer zur Einstimmung.

Goro Akechi und Kasumi Yoshizawa

„Ein Oberstufenschüler im dritten Jahr und Detektiv“, heißt es in Goros offizieller Beschreibung. „Er hat zahlreiche Fälle gelöst und sich auch bei professionellen Ermittlern einen Namen gemacht. Bei seinem scharfen Intellekt, seiner liebenswürdigen Persönlichkeit und seinem guten Aussehen ist es kein Wunder, dass die Leute auf das achten, was er tut. Bei seiner Verfolgung der Phantomdiebe bringt ihn ein bestimmter Vorfall dazu, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Seine Persona ist Robin Hood.“

„Eine wunderschöne junge Studentin, die im selben Jahr an der Shujin-Akademie aufgenommen wurde, in dem der Protagonist wechselt“, heißt es hingegen in Kasumis offizieller Beschreibung. „Mit einer hervorragenden Erfolgsbilanz im Turnen seit der Mittelschule setzt die Akademie große Hoffnungen in ihre sportliche Karriere. Ihre Persona ist Cendrillon.“

Persona 5 Tactica erscheint weltweit am 17. November 2023 für PlayStation, Xbox, Switch und PCs. Eine Handelsversion wird es für Xbox, PS5 und Switch geben, die ihr bei Amazon* bereits vorbestellen könnt. Das Spiel erscheint außerdem im Xbox Game Pass. Im Rahmen der Gamescom konnten wir Persona 5 Tactica übrigens bereits anspielen, unsere Eindrücke lest ihr hier.

Detektiv Goro Akechi im Trailer

Royal-Diebin Kasumi Yoshizawa im Trailer

Bildmaterial: Persona 5 Tactica, Atlus, P-Studio