Im Test! Super Mario RPG

Titel Super Mario RPG 17. November 2023 Nintendo 17. November 2023 Nintendo 17. November 2023 Nintendo System Nintendo Switch Getestet für Nintendo Switch Entwickler ArtePiazza Genres RPG Texte

Vertonung –

Es ist so eine Sache mit Remakes. Einerseits verfolgen sie ganz unterschiedliche Ansätze: Es gibt Remakes, die sich sehr nah am Original orientieren und Remakes wie die Trilogie zu Final Fantasy VII. Und dann gibt es Remakes zu Spielen, deren Vorlagen schwer zugänglich sind. Das sind die gefährlichsten Remakes, wenn man das so sagen kann. Die Gefahr: Sie „überschreiben“ die Originale. Einer der Gründe, warum so viele eine Heidenangst haben, dass Bloober Team es mit Silent Hill 2 Remake vermasselt.

Super Mario RPG hat die einigermaßen gleichen Voraussetzungen. Wenn das Remake am 17. November erschienen ist, wird es das Original mehr oder weniger ersetzen. Die Zahl der Menschen, die sich die Mühe machen, eine der Umsetzungen für SNES Mini, Wii oder Wii U zu besorgen oder sie gar mit dem Remake zu vergleichen, wird sehr gering sein.

Noch weitaus schwieriger ist es, in Europa das Original zu spielen. Deutlich bequemer ist es und in der Praxis wird es auch deutlich häufiger vorkommen, dass sich Interessierte eine von 130 Millionen verkauften Switch schnappen und Super Mario RPG auf dieser Plattform kaufen.

Lange Rede, kurzer Sinn: Es wäre gut, wenn das Remake von Super Mario RPG gut wird. Wer das Original gespielt hat, erinnert sich meist sehr gern daran. Der Perspektiv- und Genre-Wechsel des Super Mario war 1996 eine echte Überraschung – und vielleicht auch überraschend gut. Das Spiel wurde gelobt für die Grafik, seine Präsentation, das Gameplay und den Soundtrack, die Charaktere und den Humor, ja sogar für die Story. Aber heute ist Super Mario RPG eben auch fast 30 Jahre alt. Wichtig also, die richtigen Stellschrauben zu drehen. Ob das Nintendo gelungen ist, klären wir nachfolgend.

Zunächst sieht es so aus, als ist alles wie immer. Bowser entführt Peach, doch dann funken Schmiedrich und seine Schergen dazwischen. Der neue Feind lässt die ewigen Kontrahenten Bowser und Mario zur Zweckgemeinschaft zusammenwachsen. Schnell sammelt Mario auf seiner Reise eine Gruppe von Mitstreitern um sich, so wie es in RPGs eben der Fall ist. Luigi gehört übrigens nicht dazu, er schaffte es in den 90ern nur in die Anleitung (die Nintendo übrigens hier bereitstellt) und in einige Ingame-Witze.

Jeder weitere neue Charakter bringt seine eigenen Motivationen und Ziele mit, die ihr euch als eingeschworene Gruppe natürlich aneignet. Besonders die Charaktere von außerhalb des Mario-Universums können dabei überzeugen. Mallow und Geno sind sympathische Zeitgenossen, deren eigene Story sich gut einfügt und die Story zu einem Großteil vorantreibt.

Jeder Charakter hat seine eigenen Fähigkeiten, ganz im RPG-Stil: Es gibt den Allrounder, den Magier, den Unterstützer und so weiter. Super Mario RPG bleibt hier an der Oberfläche dessen, was das RPG-Universum zu bieten hat – wie eigentlich bei all seinen RPG-Elementen. Aber die Rollen sind abgrenzend genug verteilt, sodass ihr im Kampf immer wieder Charaktere auswechseln werdet, um spezielle Fähigkeiten nutzen zu können.

Etwas anders als in den meisten RPGs: Das gesamte Team teilt sich einen „Pool“ an Magie- und Fähigkeitspunkten. Ihr benötigt sogenannte Blumenpunkte, um Zauber zu wirken und Fähigkeiten auszuführen. Das macht es besonders für RPG-Anfänger – und 1996 gab es ganz sicher sehr viele Mario-Fans, die mit RPGs noch keinen Kontakt hatten – deutlich einfacher. Man muss nur einen Wert im Auge haben und läuft nicht Gefahr, in einer brenzligen Situation Peach für die dringend notwendige Heilung einwechseln zu wollen, um dann zu merken, dass sie keine Aktionspunkte mehr hat.

Da sind wir auch schon beim Kampfsystem. Ihr durchschreitet die Level, die ihr anfangs auf der Weltkarte auswählt und landet im Kampfbildschirm, sobald ihr Kontakt mit einem Gegner habt. Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab und auch hier bleibt Super Mario RPG ein Light-RPG: Die Reihenfolge bleibt starr und man hat keinen Einfluss darauf, insofern erübrigt es sich auch, die Charaktere auf dem Bildschirm anzuzeigen, die als Nächstes am Zug sind.

Das Thema „Light-RPG“ zieht sich konsequenterweise durch das ganze Spiel. Waffen und Ausrüstungsgegenstände sind überschaubar, Fähigkeiten und Fertigkeiten kann man nicht vertiefen, beim Level-Up entscheidet man sich zwischen gerade einmal drei Werten, von denen man einen steigern kann: Kraft, KP oder Magie. Super Mario RPG kratzt spielerisch lediglich an der RPG-Oberfläche, aber das ist einerseits sicher gewollt, andererseits auch völlig in Ordnung und im Gesamtkontext stimmig.

Dafür bietet Super Mario RPG aber auch eigenen RPG-Twist. Habt ihr euch jemals gefragt, ob es eigentlich einen Effekt hat, wenn ihr den A-Knopf noch einmal in genau dem Moment drückt, in dem das Schwert eures JRPG-Charakters auf den Gegner niederfällt? Und macht ihr es trotzdem immer? Dann ist Super Mario RPG euer Spiel. Drückt den A-Knopf im richtigen Moment, um mehr Schaden anzurichten oder gar eine kleine Kombo auszuführen. Es ist der herausstechende Aspekt der Kämpfe und wirklich spaßig.

Dabei spielen sich alle Ausrüstungsgegenstände unterschiedlich. Wechselt ihr also die Waffe von Bowser, müsst ihr auch das Timing erneut finden. Eine sehr gut ausbalancierte Abwechslung. Neu ist, dass ihr beim perfekten Timing sogar eine Chance habt, dass euer Angriff in abgeschwächter Form auch auf die anderen Gegner wirkt. Das richtige Timing zu finden, ist nicht schwer, wird zusätzlich aber auch visuell durch verschiedene Anzeigen unterstützt. Überhaupt bietet die neue, natürlich angepasste Benutzeroberfläche ein paar Quality-of-Life-Verbesserungen gegenüber dem Original.

Die wohl größte Neuerungen im Kampf sind die Trio-Techniken. Eine Art Limit-Break mit besonders großer Wirkung. Ihr ladet die dazugehörige Leiste durch gutes Timing auf und entladet sie auf Knopfdruck. Eure drei aktiven Charaktere führen dann einen Angriff aus, der von einer schönen Sequenz eingeleitet wird. Jede Charakter-Kombination hat dabei eine eigenen Trio-Technik. Viel Arbeit und Liebe ist dabei in die Sequenzen geflossen, die wirklich gut aussehen.

Das gilt auch für das Spiel als Ganzes. Scharfe Grafik, tolle Farben und eine optisch abwechslungsreiche Welt bieten ein rundes Gesamtpaket. Das gilt umso mehr für den Soundtrack, der überragend gut ist. So gut, dass man sich darauf freut, in einem neuen Gebiet nicht nur neue Gegner und Herausforderungen vorzufinden, sondern auch neue Musik. Wer es originalgetreu mag, kann die Musik übrigens auf SNES-Standard umstellen. Aber die neuen Arrangements von Yoko Shimomura, die auch für den Soundtrack des Originals zuständig war, sind fantastisch und angenehm modernisiert.

Apropos, modernisiert: Das gilt nicht für absolut alle Bereiche des Spiels. Und größtenteils hat Nintendo hier genau den richtigen Nerv getroffen. Einerseits ist da der Humor des Spiels, der recht flach ist und stellenweise auch arg die 90er durchblicken lässt. Ich habe die Texte nicht nebeneinander gelegt, aber hier hat Nintendo offenbar wenig geändert.

Gleiches gilt für die Charakter-Animationen, die ganz offensichtlich dem Original entsprangen und sicher viel vom Charme des Klassikers ausmachen. Auch hier ist wohl so gut wie alles dringeblieben, auch wenn Nintendo ziemlich einfach alles „glattziehen“ hätte können. Das gilt auch für ein paar Minispiele, die sich etwas anstrengend steuern oder denen die Perspektive zu schaffen macht, die sich aber ansonsten gut einfügen und eine nette Abwechslung bieten.

Auf die nächsten 30 Jahre

Alles greift gut ineinander, Super Mario RPG ist rundum stimmig: Spaßiges Gameplay, authentische Grafik, plumper Humor und ein grandioser Soundtrack vereinen sich zu einem empfehlenswerten RPG-Exkurs von Super Mario, mit einer fast überraschend interessanten Story und tollen Charakteren. Super Mario RPG ist ein Remake ganz nah am Original und das ist aus eingangs genannten Gründen gut so. Ich liebe den Humor des Spiels und hatte viel Spaß mit dem Timing-basierten Kampfsystem. Nintendo hat einen zeitlosen Klassiker erfolgreich konserviert und ihm die nächsten 30 Jahre geschenkt. Wer das Original mochte, wird mit dem Remake gewiss eine behagliche Reise in die Vergangenheit unternehmen können. Wer das Original noch nicht kennt, hat mit dem Remake die bisher beste Gelegenheit, ein Stück Zeitgeschichte nachzuholen. Super Mario RPG macht an keiner Stelle nach heutigem Standard irgendetwas besonders herausragend, innovativ oder neu. Aber das Gesamtpaket passt einfach. Der wohl größte Reiz liegt zudem darin, diesen Klassiker endlich nachzuholen – außer man ist dem Super-Mario-Universum aus unterschiedlichsten Gründen völlig abgeneigt.

Story Man setzt keine hohen Maßstäbe an bei einem „Super Mario“ – aber die Story ist ausreichend interessant. Eine epochale Geschichte solltet ihr natürlich auch nicht erwarten, wie gesagt, Super Mario RPG ist in nahezu jeder Hinsicht ein Light-RPG. Gameplay Das Timing-basierte Kampfsystem macht richtig Laune, die Trio-Techniken machen Spaß und die Charaktere sind unterschiedlich genug. Ein paar Minispiele sind arg verstaubt, aber sie bieten insgesamt eine gelungene Abwechslung. Grafik Super Mario RPG dürfte nahezu 1:1 ein optisch originalgetreues Remake sein. Die Grafik überzeugt, ist stimmig und authentisch. Die Sequenzen sind sehr aufwendig und ein Augenschmaus. Sound Ein grandioser Soundtrack von Yoko Shimomura mit einigen wirklich herausragenden Stücken. Die neuen Arrangements sind gelungen – bei Bedarf kann auch die Originalmusik gehört werden. Toll! Sonstiges 10 bis 15 Stunden Spielzeit plus Postgame.

Bildmaterial: Super Mario RPG, Nintendo