Da ist es endlich: Outer Wilds erscheint bald in der „Archaeologist Edition“ für Switch

Eine Switch-Umsetzung des Indie-Lieblings Outer Wilds ist nicht erst seit gestern Thema. Bereits im Februar 2021 wurde die Version für Nintendos Hybridkonsole angekündigt, verspätete sich dann mehrfach.

Im Zuge der neuen Ausgabe von Indie World gab es nun ein neues Lebenszeichen samt guter Nachrichten. Outer Wilds erscheint am 7. Dezember 2023 in der „Archaeologist Edition“ für Nintendo Switch.

Übrigens: Die „Archaeologist Edition“ hat zusätzlich die Erweiterung „Echoes of the Eye“ mit im Gepäck. So stimmt Nintendo in der Videobeschreibung zum frischen Trailer auf das Abenteuer ein:

Willkommen beim Weltraumprogramm! Ihr seid der neueste Rekrut von Outer Wilds Ventures, einem jungen Weltraumprogramm, das in einem seltsamen, sich ständig weiterentwickelnden Sonnensystem nach Antworten sucht. Schnappet euch eure intergalaktische Wanderausrüstung! Zieht euch eure Wanderschuhe an, überprüft euren Sauerstoffgehalt und macht euch bereit für den Ausflug ins All. Verwendet eine Vielzahl einzigartiger Geräte, um eure Umgebung zu erkunden, mysteriöse Signale aufzuspüren, alte außerirdische Schriften zu entschlüsseln und den perfekten Marshmallow zu rösten.

Outer Wilds: Archaeologist Edition im Switch-Trailer

Bildmaterial: Outer Wilds, Annapurna Interactive, Mobius Digital