Macher beruhigen Fans: Final Fantasy VII Rebirth wird den Kanon nicht komplett umkrempeln

Auch Final Fantasy VII Rebirth will Fans überraschen. Wer „Remake“ gespielt hat, hat schon mal einen Ausblick, wie das läuft: Mal originalgetreu, mal erweitert, mal verändert, mal gestrichen. Die Balance zwischen Nacherzählung und Neuerungen will man aber weiterhin wahren.

Neu ist zum Beispiel eine „neue Episode“ zu Zack Fair. Auch Bösewicht Rufus wird prominenter dargestellt. Insgesamt aber soll die Geschichte letztlich in Advent Children gipfeln und anknüpfen, das hatten die Macher bereits in älteren Interviews verraten. „Wenn man es bis zum Ende durchspielt, wird es [mit Advent Children] verknüpft, sodass man sich darüber keine Sorgen machen muss“, erklärte Tetsuya Nomura bereits.

Gegenüber GamesRadar führt Yoshinori Kitase, auch beteiligt am Original, die Sachlage weiter aus. Er sagt Sätze, die diejenigen Fans beruhigen dürften, die befürchten, Square Enix würde das Original mit „Rebirth“ völlig umkrempeln. „Wir werden schließlich an Advent Children anknüpfen, das wird Teil des Kanons sein“, bestätigt Kitase erneut.

„Die Gesamthandlung, die Entwicklungen, werden nicht in einer Weise ausufern, die am Ende nicht mit Advent Children übereinstimmen wird. Ich glaube nicht, dass irgendjemand das wollte, das ist nicht das, was wir hier schaffen wollen“, so Kitase weiter.

„[Aber] um sicherzustellen, dass es nicht langweilig wird und die Leute genau wissen, wohin es geht, [dass es] nicht einfach dem Original Wort für Wort folgt, fügen wir zusätzliche Elemente hinzu, die ein wenig Zweifel aufkommen lassen“, erläutert Yoshinori Kitase.

Das richtige Gleichgewicht zu finden, sei sehr wichtig. „Letztendlich versuchen wir nicht, die Geschichte von Final Fantasy VII in etwas ganz anderes zu verwandeln“, beruhigt Yoshinori Kitase. Möglicherweise mag man das nicht glauben, wenn man Rebirth gespielt hat. Die Macher versprechen einen Cliffhanger zum Abschluss.

Übrigens: 2021, etwa ein Jahr nach der Veröffentlichung von Final Fantasy VII Remake, legte Square Enix eine 4K-UHD-Version von Final Fantasy VII: Advent Children neu auf. Ihr könnt sie euch bei Amazon* bestellen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix