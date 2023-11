Nach Sonic-Erfolg: SEGA zieht Verfilmungen von Persona und Like a Dragon in Betracht

Verfilmungen von SEGA-Franchises wie Persona und Yakuza (bzw. Like a Dragon) seien durchaus im Bereich des Möglichen, erklärte Shuji Utsumi – Chief Operating Officer bei SEGA.

Verfilmungen von Persona und Yakuza denkbar

Im Gespräch mit CNBC erklärte Utsumi, dass SEGA den Erfolg der „Sonic the Hedgehog„-Verfilmungen fortsetzen möchte, indem es auch die Reichweite seiner anderen Franchises vergrößert.

Utsumi erwähnte insbesondere Persona und Like a Dragon, als er darüber sprach, welche anderen Franchises es erweitern könnte, und machte deutlich, dass SEGA mehrere potenzielle unterschiedliche Geschäftsbereiche in Betracht ziehe, in die diese IPs eingeführt werden könnten.

„Wir haben Sonic gerade im großen Stil wiederbelebt, nicht nur durch Spiele, sondern auch durch Filme und Fernsehsendungen, und tatsächlich ist Sonic auch in Roblox“, sagte Utsumi. „Und wir arbeiten jetzt eng mit LEGO zusammen. Jetzt lebt Sonic wieder auf.“

Und weiter: „Wir haben andere große IPs und dazu kann ich nicht viel sagen, aber wir denken darüber nach, auch andere klassische SEGA-IPs wiederzubeleben. Derzeit gibt es außer Sonic zwei große IPs. Eine davon ist Persona“, fuhr er fort. „Und auch unsere Yakuza-Titel. Yakuza ist wirklich einzigartig. Aber der große Titel kommt auch nächstes Jahr.“

Utsuki zieht das vorläufige Fazit: „Aber wie gesagt, wir versuchen auch, in vielen verschiedenen Geschäftsbereichen tätig zu sein, wie Roblox oder Filme. All diese IPs könnten bald woanders als bei Spielen angesiedelt sein.“

Vorher wird gespielt

Bevor sich die beiden Marken in neue Gewässer stürzen, gibt es erstmal ordentlich Nachschub im Videospielformat. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ist bereits seit 9. November verfügbar – unser Test. Persona 5 Tactica startet am morgigen 17. November – unser Test. Zum Jahresstart geht es dann mit Like a Dragon: Infinite Wealth weiter, das am 26. Januar erscheinen soll. Und Persona 3 Reload folgt dann wenige Tage später am 2. Februar.

via IGN, Bildmaterial: Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio