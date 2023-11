Das neue Kapitel zu Final Fantasy VII: Ever Crisis wird besonders spannend

Square Enix läutet das inzwischen vierte Kapitel in Final Fantasy VII: Ever Crisis ein. Es ist für viele Fans das interessanteste Kapitel seit dem Auftritt des jungen Sephiroth im (noch Mobile-exklusiven) RPG.

Final Fantasy VII: Ever Crisis bildet die Ereignisse aus der gesamten Compilation ab und führt so viele Geschichten zusammen. Interessant wird es ab heute, denn das neue Kapitel „Clouds Erinnerungen“ behandelt die Ereignisse nach Midgar und die Ankunft der Gruppe in Kalm.

Also genau die Szenen, mit denen Final Fantasy VII Rebirth beginnt. Teil der Szenen dürfte auch der Nibelheim-Flashback sein und die Ereignisse, die zu Sephiroths Wahnsinn führen. Der Nibelheim-Flashback ist eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Ereignis in der gesamten Compilation.

Die Final-Fantasy-Influencerin Audrey spekuliert, inwiefern Ever Crisis sich an die „neue“ Erzählung von Final Fantasy VII Rebirth hält. „Rebirth“ wird bekanntlich einiges neu machen – erhalten wir dazu mit dem neuen „Ever Crisis“-Kapitel eine kleine Vorschau? Audrey erinnert auch daran, dass die Macher in einem älteren Interview bestätigten, dass auch „Rebirth“ und „Ever Crisis“ verbunden sind.

Final Fantasy VII: Ever Crisis wurde inzwischen sieben Millionen Mal heruntergeladen und ist derzeit nur für Mobilgeräte erhältlich. Eine Steam-Version wurde aber bereits angekündigt und ist in Arbeit. Wartet ihr auf die Steam-Version, spielt ihr bereits die Mobile-Version oder habt ihr gar kein Interesse?

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot