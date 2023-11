Black Clover M: Rise Of The Wizard King geht in Kürze auch hierzulande an den Start

Schon im Frühsommer begannen die Vorabregistrierungen, jetzt mussten sich Fans doch noch eine ganze Weile gedulden. Doch inzwischen steht fest, dass Black Clover M: Rise Of The Wizard King am 30. November auch hierzulande im App Store und bei Google Play an den Start geht.

Im neuesten Trailer begeben sich Spieler mit ihren Lieblings-Charakteren aus dem Anime auf eine unvergessliche Reise in das Universum von Black Clover M. Mit filmreifen Spielszenen präsentiert das Video die bemerkenswerten Skills und unverwechselbaren Stimmen der Spielcharaktere, wobei der Fokus auf den Ordensleitern liegt und den Spielern einen Einblick in die bezaubernde Welt der Grimoires, Kämpfe und Abenteuer bietet.

Black Clover M: Rise of The Wizard King basiert auf dem Original-Anime Black Clover, bietet Szenen aus der Vorlage und lässt euch ein Abenteuer auf dem Weg zum König der Magier erleben.

Mit dabei in diesem taktischen, rundenbasierten RPG sind auch einige bekannte Synchronsprecher aus dem Anime, darunter Gakuto Kajiwara, Nobunaga Shimazaki, Kana Yuuki, Junichi Suwabe, Daisuke Ono und andere.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Black Clover M: Rise of the Wizard King, Garena, Pearl Abyss, Vic Game Studios