Es ist offiziell: The Last of Us Part II Remastered kommt bald mit diesen neuen Inhalten

Gemunkelt wurde schon eine Weile, jetzt ist es offiziell: Naughty Dog hat The Lasf of Us Part II Remastered für PlayStation 5 angekündigt. Der Titel soll schon am 19. Januar 2024 erscheinen und dabei eine physische Deluxe-Edition erhalten.

Physische W.L.F.-Edition

Die W.L.F.-Edition umfasst ein SteelBook, vier Emaille-Pins, einen „Washington Liberation Front“-Patch und insgesamt 47 „Society of Champions“-Sammelkarten, darunter acht holografische Karten. Diese Version des Spiels ist exklusiv via PlayStation Direct verfügbar – auch in Deutschland.

Naughty Dog bestätigte außerdem, dass BesitzerInnen der PS4-Version für 10 US-Dollar ein Upgrade auf die PS5-Version des Spiels erhalten können. Speicherstände aus dem PS4-Spiel werden auch in die Remastered-Version von The Last of Us Part 2 übernommen.

Lost Levels und Roguelike-Modus

Das erwartet euch zusätzlich in „Part II Remastered“:

Eine neue Reihe von Lost Levels in ‚Part II Remastered‘ bietet SpielerInnenn die einmalige Gelegenheit, einige spielbare Sequenzen auszuprobieren, die zuvor aus dem Spiel herausgeschnitten wurden. Dabei handelt es sich nicht um vollständig fertige Levels, sondern eher um Ausschnitte aus der frühen Entwicklung, die euch nicht nur neue Einblicke in die Welt von ‚Part II‘ gewähren, sondern auch eingebettete Entwicklerkommentare enthalten, um euch einen umfassenderen Kontext zu verleihen. Erkundet diese Räume und hört direkt vom Team, mit welcher Absicht bestimmte Aspekte jedes Levels [kreiert wurden] – dies ist eine einzigartige Neuerung für unser Studio und wir freuen uns, den Spielern einen Einblick in den kreativen Prozess zu ermöglichen.

The Last of Us Part 2 Remastered wird über verbesserte Grafik verfügen – darunter native 4K-Ausgabe im Fidelity-Modus, 1440p hochskaliert auf 4K im Performance-Modus, eine freigeschaltete Framerate-Option für Fernseher, die VRR unterstützen, erhöhte Texturauflösung, erhöhte Detailgenauigkeitsabstände, verbesserte Schattenqualität und eine Animationsabtastrate.

The Last of Us Part 2 Remastered wird zudem einen Roguelike-Modus enthalten. „Erlebt die intensiven Kämpfe von The Last of Us Part II in einem völlig neuen Modus! Überlebe in jedem Lauf so lange du kannst, während du deinen Weg durch eine Reihe zufälliger Begegnungen wählst.“

