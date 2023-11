Sonntagsfrage: Live-Action-Filmumsetzung von Zelda – oder doch lieber ein Animationsfilm?

In der vergangenen Woche übernahm Miyamoto kurzer Hand den Nintendo-Account auf der Plattform X und kündigte eine Live-Action-Filmumsetzung von The Legend of Zelda an. So kurz die Ankündigung auch war, desto länger scheint die Idee dahinter zu bestehen. Seit etwa 10 Jahren bespreche Miyamoto mit Avi Arad diese Filmumsetzung.

Was dabei am Ende herauskommt, wird die Zeit zeigen sowie ob er an den Erfolg vom Super Mario Film anknüpfen kann. Dahingehend stellen wir euch heute die Frage, ob die Live-Action-Filmumsetzung der passende Ansatz für Zelda ist oder hättet ihr euch über einen Animationsfilm mehr gefreut?

