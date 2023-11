Tales of Arise: Producer verkündet „beispiellose“ Verkaufszahlen des beliebten Ablegers

Tales of Arise erfreute sich bei seiner Veröffentlichung vor ein paar Jahren großer Beliebtheit bei den Kritikern und seitdem hat sich das Action-Rollenspiel auch weiterhin gut verkauft. Aktuell ist der Titel wieder im Gespräch, immerhin erschien kürzlich die Erweiterung „Beyond the Dawn“.

Beispiellose Zahlen

Ein guter Zeitpunkt also, um ein Update zu den Verkaufszahlen von Tales of Arise zu geben, dachte sich Bandai Namco wohl. Im Gespräch mit 4Gamer gab Serienproduzent Yusuke Tomizawa bekannt, dass sich Tales of Arise weltweit über 2,7 Millionen mal verkauft hat. Eine Zahl, die er für das Tales-Franchise als „beispiellos“ bezeichnet.

„Es gab eine große Anzahl neuer SpielerInnen und SpielerInnen, die das Spiel schon lange nicht mehr gespielt hatten, und wir konnten weltweit mehr als 2,7 Millionen Exemplare verkaufen, eine beispiellose Zahl für einen eigenständigen Tales-Titel“, so Tomizawa.

Wir haben „Beyond the Dawn“ übrigens getestet und zeigten uns angetan von der Geschichte, aber auch etwas ernüchtert vom unveränderten Gameplay. Solltet ihr auch in die Erweiterung eintauchen wollen, bietet der kürzlich veröffentlichte Prelude-Roman einen guten Einstieg.

