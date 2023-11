Magic the Gathering präsentiert Karten zu Tomb Raider, die noch im November an den Start gehen

Die Videospiel-Crossover von Magic the Gathering nehmen ihren Lauf. Kürzlich erst bekamen wir einen Blick auf die Fallout-Karten, heute geht es bei IGN mit Tomb Raider weiter. Das untenstehende Video gibt euch eine Vorschau auf die Karten rund um Lara Croft, die ab dem 20. November verfügbar sein sollen.

Das traditionsreiche Sammelkartenspiel hatte zuletzt belebende und populäre Kollaborationen mit Der Herr der Ringe und Doctor Who veranstaltet. Das kam gut an – und so kündigte man kürzlich eine Reihe weiterer Kollaborationen an, darunter auch Final Fantasy.

Der First-Look von IGN:

Bildmaterial: Magic the Gathering, Wizards of the Coast