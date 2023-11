Yoshinori Kitase verrät, wem er die Zukunft der Final-Fantasy-Serie anvertrauen würde

Seit über 30 Jahren arbeitet Yoshinori Kitase bei Square Enix und wirkte in dieser Zeit vor allem an Final Fantasy. Inzwischen ist er Final Fantasy Brand Manager, Leiter der Creative Business Unit I und als solcher auch Producer von Final Fantasy VII Rebirth. Schon am Original war er in prominenter Rolle, als Director, beteiligt.

In einem Interview am Rande der Paris Game Week fragte FFDream Kitase, wie er die jüngeren Entwickler bei Square Enix sieht und wie er die Übergabe des Staffelstabs sieht. Kitase, der seit Final Fantasy V dabei ist, wähnt Naoki Hamaguchi schon als Teil dieser neuen, jungen Generation Kreativer, ebenso wie Battle Director Teruki Endo.

Während Hamaguchi schon seit 2006 dabei ist, sei Endo erst seit Kurzem Teil des Teams. „Es gibt keinen wirklichen Bruch, aber regelmäßig kommen neue Mitarbeiter hinzu, die vom Final Fantasy-Know-how lernen. So wird es weitergegeben“, erklärt Kitase.

Und dann lässt er durchblicken, wem er offenbar die Zukunft von Final Fantasy anvertrauen würde. „Es gibt zwei sehr talentierte Naokis, auf die man bei Square Enix achten sollte. Neben Naoki Hamaguchi kennen Sie wahrscheinlich auch Naoki Yoshida, der vor kurzem bei Final Fantasy XVI Regie geführt hat. Ich denke, die Zukunft liegt in ihren Händen“, so Kitase.

Naoki Yoshida hat sich durch seine Arbeit am MMORPG Final Fantasy XIV verdient gemacht und kürzlich Final Fantasy XVI als Producer veröffentlicht. Naoki Hamaguchi war Co-Director von Final Fantasy VII Remake und stieg auf den Director-Posten von Rebirth auf. An der Serie zu Final Fantasy XIII arbeitete er noch als Programmierer.

Der Tag wird kommen, an dem Final Fantasy XVII angekündigt wird. In welchen federführenden Händen sollte es eurer Meinung nach liegen. Wünscht ihr euch gar einen ganz anderen Director und Producer?

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.