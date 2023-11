Gemalt mit Wasserfarbe in Echtzeit: Das rundenbasierte Howl überrascht mit Shadowdrop

Während der Indie World haben Publisher astragon und das in Wien ansässige Entwicklerstudio Mi’pu’mi Games bekannt gegeben, dass Howl auf PCs via Steam und Nintendo Switch erscheint – und es sogleich veröffentlicht. Das Strategiespiel soll zunächst Switch-exklusiv bleiben, am 23. Januar 2024 sollen die Versionen für PS5, Xbox Series X|S und den Epic Games Store folgen.

Der Titel ist im Mittelalter angesetzt und beruht aus klassischen Märchen. Die Welt wird von der Heimsuchung bedroht, die Menschen in Wölfe verwandelt. Als gehörlose Prophetin müssen wir uns aufmachen, ein Heilmittel zu suchen. Zudem müssen wir die Dorfbewohner vor der Verwandlung und bereits verwandelten Wölfen beschützen.

Das Besondere am Spiel ist der Art-Style: Das Entwicklerteam beschreibt ihn als „lebendige Wasserfarbe“, welche die Geschichte während des Spiels in Echtzeit malt. Es soll insgesamt 60 Level in vier Kapiteln geben.

Wir können bis zu sechs Schritte vorausplanen, um die Wolfsgegner zu besiegen. Dabei stehen uns viele Fähigkeiten wie „Springen“, „Rauchbombe“ oder „Durchbohrender Schuss“ zur Verfügung. Im Laufe der Zeit können wir diese Fähigkeiten verbessern und neue Aktionsslots freischalten.

Der Launchtrailer zu Howl:

Bildmaterial: Howl, astragon, Mi’pu’mi Games