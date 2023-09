Das war … Kalenderwoche 37/2023

Sony mit State of Play und Nintendo mit der neuen Direct haben vor der Tokyo Game Show schon vorgearbeitet. Daneben gab es auch Kontroversen um den Marktwert von Square Enix und das Geschäftsmodell von Unity. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Bei der neuen Episode von Sonys State of Play stand Final Fantasy VII Rebirth (PS5) im Zentrum. Eine Überraschung gab es mit einer Erweiterung von Tales of Arise (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC).

Sehr viel zu sehen gab es auch bei der Ausstrahlung von Nintendo Direct. Das gewohnt bunte Programm:

Square Enix hat mit einem sinkenden Aktienkurs zu kämpfen. Das bereitet Sorgen. Neben Analysten gibt es auch kritische Stimmen von Mitarbeitenden. Weitere Gerüchte zum angeblichen Remake zu Final Fantasy IX lassen zudem eine längere Wartezeit vermuten.

Für viel Unmut gesorgt hat in den letzten Tagen die Engine Unity. Man will auf das nächste Jahr hin das Geschäftsmodell ändern, was bei allen Involvierten nicht gut ankam. Das letzte Wort dürfte hier noch nicht gesprochen sein.

Ebenfalls einen Livestream gab es von Playism, wobei man zahlreiche Spiele zeigte. Weitere Neuankündigungen waren das Rhythmusspiel Gunvolt Records Cychronicle (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), der Standalone-Ableger MechWarriors 5: Clans (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC), die erweiterte Portierung Gungrave G.O.R.E Ultimate Enhanced Edition (Switch), das Remake Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord (PC), das digitale Brettspiel Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! (Switch), der 2D-Sidescroller The Scramble Vice (PC) und die Angel-Simulation Whisker Waters (PS5, Switch, PC). Je den Launchtrailer gibt es hingegen zu Mortal Kombat 1 (PS5, Switch, Xbox Series, PC) (Link) sowie Fae Farm (Switch, PC) (Link).

Auch Level-5 hat bereits vor der Tokyo Game Show aus dem Vollen geschöpft. So gibt es schon die Trailer zu Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time (Switch) (Link), Inazuma Eleven: Victory Road (PS4, PS5, Switch, Mobil) (Link) und Decapolice (PS4, PS5, Switch) (Link). Zu Star Ocean: The Second Story R (PS4, PS5, Switch, PC) ist ab sofort eine Demo verfügbar. Ein neuer Kämpfer stand bei Granblue Fantasy: Relink (PS4, PS5, PC) im Fokus. Den Kampfarm in Lies of P (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) sahen wir ebenso im Einsatz wie die blanken Fäuste aus Detained: Too Good for School (PC).

Viel gebaut wird im neuen Trailer zu My Time at Sandrock (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), auch eine Collector’s Edition gibt es. Bereits in wenigen Tagen steht das Pixel-Art-Adventure Bilkin’s Folly (PS4, PS5, Switch, PC) an. Kurz vor der Veröffentlichung stehen ebenfalls die Erweiterung Phantom Liberty von Cyberpunk 2077 (PS5, Xbox Series, PC) und das letzte Update von Sonic Frontiers (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Schon verfügbar sind inzwischen drei neue Kämpfer für One Piece: Pirate Warriors 4 (PS4, Switch, Xbox One, PC). Eine nachträgliche Handelsversion gibt es zu Bomb Rush Cyberfunk (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series). Ein wenig kurios wird es zum Schluss mit einer Kollaboration von Pokémon und von Gogh.