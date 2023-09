Oft gibt es in der japanischen Nintendo Direct einige Ankündigungen, die man uns im Westen vorenthält. Aus guten Gründen, meistens ist die Lokalisierung unklar. So auch in dieser Woche. Spike Chunsoft kündigte im japanischen Direct Shiren the Wanderer 6: Toguro Island Expedition Record an. Der sechste Teil der Serie wird am 25. Januar 2024 für Nintendo Switch erscheinen.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Shiren the Wanderer 6: Toguro Island Expedition Record, Spike Chunsoft