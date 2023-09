Resident Evil 4: Mit dem Story-DLC schlüpft ihr kommende Woche in die Rolle von Ada Wong

Es war nur eine Frage der Zeit, die gestrige Ausgabe von State of Play bringt die Bestätigung. Resident Evil 4 wird um den kostenpflichtigen Story-DLC „Separate Ways“ erweitert, in dem ihr in die Rolle der Spionin Ada Wong schlüpft. Der DLC soll schon in der kommenden Woche, am 21. September, verfügbar werden.

Alternative Mission

So wird „Separate Ways“ im entsprechenden Blogeintrag beschrieben:

Noch bevor Leon S. Kennedy einen Fuß in das verfluchte Dorf setzt, ist sie bereits dort. Ihr Auftrag? Sie soll das dunkelste Geheimnis der Sekte beschaffen – den Bernstein. Jetzt muss sich Ada mit einer unbekannten Bedrohung auseinandersetzen, die sie von innen heraus auffrisst. Dazu kommen ein Komplize mit dunkler Vergangenheit und unklaren Absichten und das zufällige Wiedersehen mit jemandem, den sie hier ganz und gar nicht erwartet hat – Leon S. Kennedy.

Ihr sollt den Fragen nachgehen: „Warum hat sie diese Mission angenommen? Und welchen Weg wird sie im Schatten von Leons Ermittlungen zur Entführung der Tochter des Präsidenten einschlagen?“

Im Original beschäftigte Adas Mission SpielerInnen für gute drei bis vier Stunden und ließ sie dabei einen alternativen Handlungsstrang erleben, der parallel zu Leons Abenteuer verlief. In der Neuauflage soll Ada ihre Seilpistole nicht nur zur Fortbewegung, sondern ebenso im Kampf einsetzen können.

Am 21. September winkt dann übrigens zeitgleich ein kostenfreies Update für den Mercenaries-Modus, der die Schießbude um zwei neue Charaktere erweitert – Ada Wong und Albert Wesker.

Und auch zum geplanten VR-Modus von Resident Evil 4 gab es Neuigkeiten: Demnach erscheine der Modus noch diesen Winter als kostenfreies Update. Einen ausführlichen Eindruck bietet der Trailer.

Ada-DLC Seperate Ways im Enthüllungstrailer

