Koei Tecmo und Entwickler Kou Shibusawa haben Romance of the Three Kingdoms 8 Remake angekündigt. Die Reihe ist inzwischen bei Teil vierzehn angekommen, der achte Teil ist also schon entsprechend alt. 2001 erschien das Original. Das Remake erscheint Anfang 2024 digital für PS4, PS5, Nintendo Switch sowie PC-Steam.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Romance of the Three Kingdoms 8 Remake, Koei Tecmo, Kou Shibusawa