Sonntagsfrage: Eure Highlights aus der letzten Nintendo Direct / State of Play?

Am Donnerstagabend hatte man das Gefühl, als wäre die E3 für einen kleinen Moment zurück. Zum einem strahlte Nintendo eine neue Direct-Ausgabe aus. Des Weiteren präsentierte Sony wenige Stunden später eine weitere Ausgabe der State of Play. In beiden Präsentationen gab es viel zu sehen und diverse Ankündigungen. So dürfen sich Switch-Fans u.a. auf ein Remake von Paper Mario: Die Legende vom Äonentor freuen. Und in der SoP wurde das Erscheinungsdatum von Final Fantasy 7: Rebirth enthüllt. Hattet ihr ebenfalls ein Highlight in den Präsentationen?

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 10. September