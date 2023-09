My Time at Sandrock: In der Collector’s Edition gibt es etwas zum Bauen und zum Kuscheln

My Time at Sandrock befindet sich aktuell im Early Access auf Steam und im Epic Games Store. Doch am 2. November können SpielerInnen auf Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Bilibili und WeGame in v1.0 ebenfalls ihre eigene Werkstatt eröffnen. Die PS4-Version soll nachgereicht werden.

Um einen besseren Eindruck von dem Titel zu bekommen, hat Pathea Games einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht. Dort sehen wir, welche Gebäude gebaut werden können, wie wir an die passenden Rohstoffe kommen und wie belebt die Stadt ist.

Außerdem hat das Team eine Collector’s Edition angekündigt. Sie bietet zahlreiche Bonusinhalte, darunter ein „Pensky“-Plüsch, einen 40-seitigen Comic, eine Handwerker-Lizenz und vieles mehr. Bei Amazon* könnt ihr die Collector’s Edition schon vorbestellen.

Von Portia nach Sandrock

Nach dem Akzeptieren eines Jobangebotes, der neue Handwerker von Sandrock zu werden, kommst du in dem wilden aber robusten Stadt-Staat an, wo es an dir und deinen vertrauten Werkzeugen liegt, der Gemeinschaft wieder zu ihrem alten Glanz zu verhelfen. Sammle Ressourcen um Maschinen zu bauen, befreunde die lokalen Bürger und beschütze Sandrock vor Monstern – alles während du die Stadt vor dem wirtschaftlichen Ruin bewahrst!

Dazu baut ihr eure Werkstatt auf, erschafft Gegenstände und erkundet die Ruinen der Alten Welt. Das neue Action-Kampfsystem erlaubt den Wechsel zwischen Nahkampf und Schießmechaniken. Euren Charakter entwickelt ihr in verschiedenen Skillbäumen. Auch Landwirtschaft und Festivals stehen euch zur Verfügung.

Der Gameplay-Trailer zu My Time at Sandrock

