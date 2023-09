SPYxANYA: Videospiel zu SPYxFamily macht euch nicht zum Spion, sondern zur Grundschülerin

Im Zuge der neuesten Ausgabe von Nintendo Direct hat Bandai Namco SPYxANYA: Operation Memories – ein Spiel zur beliebten Manga- und Animeserie Spy x Family – veröffentlicht. Der Titel deutet es schon an: In „SPYxANYA“ schlüpft ihr nicht etwa in die Rollen von Loid oder Yor, sondern in die der knuffigen Anya.

SpielerInnen gehen ihrem gängigen Grundschulalltag nach und bemühen sich ein Fototagebuch für Anyas Hausaufgabe zusammenzustellen. Dafür geht es in die Schule, in den Garten, auf Ausflüge und mehr. Eure Erinnerungen haltet ihr dann im Tagebuch fest.

SPYxANYA: Operation Memories soll im kommenden Jahr für Nintendo Switch erscheinen.

SPYxANYA: Operation Memories im Ankündigungstrailer

