Prince of Persia The Last Crown: Neuer Trailer lässt uns in die Welt des Prinzen abtauchen

Der französische Entwickler und Publisher Ubisoft hat im Rahmen der Nintendo Direct einen neuen Gameplay-Trailer zum kommenden Prince of Persia: The Last Crown veröffentlicht. Der neue Trailer verschafft uns erneut einen guten Überblick über die 2D-Plattformer-Action, die der Titel zu bieten hat.

Prince of Persia: The Lost Crown hat mit dem 18. Januar 2024 sogar schon einen konkreten Termin und wird für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PCs erscheinen.

Zurück zu den Wurzeln

The Lost Crown ist ein 2D-Action-Plattformer, also in bester Tradition der Reihe, „inspiriert vom Metroidvania-Genre“. Entwickelt wird das Spiel vom Rayman-Legends-Studio Ubisoft Montpellier. Als der persische Krieger Sargon erkundet ihr die verfluchte Region des Berges Qaf auf der Suche nach dem Prinzen Ghassan.

Im Laufe des Spiels erlernt Sargon neue Zeitkräfte und einzigartige Fähigkeiten und kombiniert diese im Kampf. So dringt Sargon immer tiefer in die Umgebung vom Berg Qaf ein, löst Rätsel, entdeckt Geheimnisse und absolviert spannende Sidequests.

Der neue Gameplay-Trailer

Bildmaterial: Prince of Persia: The Lost Crown, Ubisoft