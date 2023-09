Spielbare Demo zu Star Ocean: The Second Story R jetzt verfügbar – Vorbestellerboni ausgelobt

Da hat sich Square Enix einen unglücklichen Tag ausgesucht, um die spielbare Demo zu Star Ocean: The Second Story R zu veröffentlichen. Zwischen Nintendo Direct und State of Play soll nicht untergehen, dass selbige ab sofort auf Nintendo Switch, PlayStation und PC-Steam verfügbar ist!

In dieser Demo können SpielerInnen ihr Abenteuer beginnen und die ersten Spielstunden erleben, die Teil des finalen Spiels sein werden, welches am 2. November 2023 erscheint. Wer die Demo spielt, wird auch in der Lage sein, seinen Spielstand in das Hauptspiel zu übertragen. Auf PlayStation funktioniert derselbe Speicherstand sowohl auf PlayStation 4 als auch auf PlayStation 5.

Ihr könnt ihr der Demo drei Städte besuchen, zwei Dungeons erkunden und zwei Endgegner besiegen. Ihr könnt (natürlich) euren Protagonisten wählen und trefft auf drei Gruppenmitglieder. Dazu veröffentlichte man auch einen neuen Gameplay-Trailer.

Neben einer standardmäßigen Handelsversion für PS4, PS5 und Nintendo Switch, die bereits vorbestellbar ist, wird es auch eine Collector’s Edition geben. Letztere ist exklusiv im Square Enix Store erhältlich.

Wenn ihr die physische Standardversion vorbestellt, erhaltet ihr übrigens zwei digital Boni, wie Square Enix heute bekannt gibt. Wer das Spiel während der Frühkäuferphase bis zum 16. November kauft, erhält zudem den dritten und vierten Bonus.

Pangalaktisches Föderationslangschwert (Claude)

Waldfäustlinge (Rena)

Sonnenaufgangsring

Erholungsgegenstände (20x Gemischte Beeren + 20x Wiederbelebungstrank)

Der neue Gameplay-Trailer:

Bildmaterial: Star Ocean: The Second Story R, Square Enix, Gemdrops