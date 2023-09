Das Beat’em Up Detained: Too Good for School lässt im neuen Trailer die Fäuste fliegen

Entwickler O.T.K Games und Indie-Publisher Thermite Games haben einen neuen Trailer zum narrativen Beat ‚em Up Detained: Too Good for School veröffentlicht. Der Prügler soll im kommenden Jahr in den Early Access via Steam starten.

In Swinster City fliegen die Fäuste

In „Detained“ schlüpfen SpielerInnen in die Rolle eines taffen Schulmädchens, das gerade aus einer sechsmonatigen Haft entlassen wird. Zurück auf den Straßen von Swinster City hat sich die Laune der Protagonistin nicht wirklich gebessert. Immerhin musste sie den Tod ihres Bruders verschmerzen.

Ihren Ärger lässt sie also im knallharten Kampf gegen Horden von Hooligans raus. Dazu stehen SpielerInnen ein großes Arsenal an herstellbaren Waffen und Zubehör sowie mehr als 90 freischaltbare und aufrüstbare Fähigkeiten zur Verfügung.

SpielerInnen erkunden die Stadt, gehen zur Schule, um neue Fertigkeiten freizuschalten und verbringen ihre Freizeit im Fitnessstudio oder mit Teilzeitjobs. Außerdem warten diverse potenzielle PartnerInnen darauf, auf ein Date entführt zu werden.

Detained: Too Good for School im neuen Trailer

Bildmaterial: Detained: Too Good for School, O.T.K Games, Thermite Games