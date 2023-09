Tales of Arise bekommt mit Tales of Arise: Beyond the Dawn doch noch seine Erweiterung

Es ist gar nicht so lange her, da haben wir darüber berichtet, wieso Fans jetzt auf eine Ankündigung von Tales of Arise: Beyond the Dawn hoffen. Die Hoffnung war da, der Glaube schwach. Schon vor der Veröffentlichung sagte Producer Yusuke Tomizawa, dass Arise keinerlei Post-Launch-DLC oder Story-DLC erhalten solle. Auch nach dem Verkaufserfolg von Tales of Arise änderte er seine Meinung nicht.

Jetzt offenbar schon. Tales of Arise: Beyond the Dawn ist eine DLC-Erweiterung zu Tales of Arise. Die Erweiterung setzt direkt nach Tales of Arise an und wir wollen hier nicht zu viel verraten, falls ihr Arise noch nicht gespielt habt. Der PlayStation Blog hat weitere Story-Hintergründe.

Die Erweiterung erscheint am 9. November.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Tales of Arise: Beyond the Dawn, Bandai Namco