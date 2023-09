In Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! jagd ihr Dämonen im Mario-Party-Stil

Bei einer Videospieladaption von Demon Slayer denken die Meisten vermutlich nicht an das Minispiel-Genre, doch SEGA hat die Würfel rollen lassen und sich dazu entschlossen, Demon Slayer mit Mario Party zu mixen. Heraus kommt Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi!, das 2024 für Nintendo Switch erscheinen soll.

Inzwischen hat SEGA eine Lokalisierung bestätigt. Als Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! wird das Brettspiel-Game 2024 in Europa und Nordamerika erscheinen.

In dem Titel bewegt ihr euch auf einem gigantischen Brettspiel fort. Jedes Brett besteht aus bekannten Orten, die wir aus dem Manga und Anime kennen. Darunter befinden sich beispielsweise Mount Fujikasane und Asakusa. Für jedes Brett gibt es einen Tag- und Nachtwechsel. Dabei wechseln die Felder und es passieren andere zufällig Events.

Wir können aus vielen Charakteren aus dem Demon-Slayer-Universum wählen, mit dem wir uns auf dem Brett bewegen. Dazu zählen natürlich auch Tanjiro, Zenitsu und Inosuke. Allerdings kommt Tanjiros Schwester Nezuko nur als Supportcharakter vor. Es können vier SpielerInnen gleichzeitig spielen, sowohl lokal als auch online.

via Gematsu, Bildmaterial: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board!, SEGA