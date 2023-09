Playism zündet Indie-Feuerwerk: Die Ankündigungen der Game Show auf einen Blick

Am Wochenende fand die zweite Playism Game Show innerhalb weniger Wochen statt. Der japanische Indie-Publisher hat es aber keineswegs ruhiger angehen lassen als zuletzt.

Gnosia erscheint für weitere Plattformen

Gnosia erscheint am 14. Dezember 2023 für PlayStation, Xbox und im Microsoft Store. Das Social-Deduction-Game, das bislang für Switch und PC-Steam verfügbar war, feiert damit sein Debüt auf den anderen Konsolen. 24,99 Euro kostet die digitale Version.

Sowohl von Presse (unseren Test findet ihr hier) als auch SpielerInnen erhielt Gnosia sehr gute Noten. Die Gnosia lügen. Sie geben vor, menschlich zu sein. Sie kommen ihnen nahe, betrügen, täuschen und beseitigen letztlich jede Person in ihrer Nähe. Ein Opfer nach dem anderen. Wer sind diese Gnosia? Warum greifen sie an?

Das erfahrt ihr bald auch auf den neuen Plattformen.

Journey Record vermischt 3D und 2D

Neu angekündigt hat Playism den Vertrieb von Journey Record, ein Action-RPG von Kochi Create, das für Steam erscheinen wird. Auf den ersten Blick ein Retro-2D-RPG ganz alter Schule, aber eigentlich handelt es sich um ein Action-RPG, in dem ihr zwischen 2D- und 3D-Perspektive wechselt.

Das hat einen Hintergrund in der Story: Ein junges Mädchen, das seine Sehkraft verloren hat, wird von ihrem besten Freund, einer Katze mit der Magic Eye Camera, begleitet und sieht die Welt durch die Linse der Kamera.

„Ein junges Mädchen, das seine Sehkraft verloren hat, wird von ihrem besten Freund, einer Katze mit der Magic Eye Camera, begleitet und sieht die Welt durch die Linse der Kamera. Durch die Kraft der Kristalle kann sie die Welt aus verschiedenen Perspektiven betrachten und schließlich die Wahrheiten dieser Welt entdecken“, so die Ankündigung.

Das Horror-Spiel Ib erscheint für weitere Plattformen

Das Horror-Spiel Ib ist im März für Nintendo Switch erschienen. Ursprünglich wurde Ib anno 2023 mit dem RPG Maker erschaffen. Den Erfolg des Spiels schmälerte das nicht und noch heute liest man oft von Ib, wenn es um Inspirationen von neuen Indie-Horror-Games geht. Playism wird Ib am 14. März 2024 auch für PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlichen, wie man bekannt. Hier geht Xbox leider leer aus.

Maid Cafe at Electric Street erscheint 2024

Playism hat Maid Cafe at Electric Street angekündigt. Das Spiel von Indie-Entwickler Tavern aus Shanghai hat einen seltsamen Namen, aber der ist zutreffend. Ihr leitet ein gemütliches Maid Cafe in Osaka. Ihr kündigt euren toxischen Job und helft in dem Maid Cafe zunächst aus, aber schnell bringt ihr es dann zum Café-Manager. Maid Cafe at Electric Street erscheint für PC-Steam.

Ein Spiel, das eure Persönlichkeit testet

Eine Vertriebsvereinbarung hat Playism zudem mit Solo-Indie-Entwickler Lizardry abgeschlossen. Gemeinsam veröffentlicht man Refind Self: The Personality Test bei Steam und für Mobilgeräte noch im November 2023. Von Lizardry stammt auch das interessante 7 Days to End with You.

„Alle Spieler gehen auf unterschiedliche Weise an Spiele heran und treffen unterschiedliche Entscheidungen. Niemand spielt auf genau dieselbe Art und Weise. Tatsächlich kann die Art und Weise, wie eine Person spielt, ein Indikator für ihre Persönlichkeit sein“, heißt es.

Das Spiel soll mit einem einfachen Erkundungsabenteuer über die Geschichte eines Androiden eure Handlungen analysieren und darauf basierend eure Persönlichkeit einschätzen und sie sogar mit anderen Spielern vergleichen.

Wann endet die Kindheit?

Mit Boyhood’s End bringt Playism mit WSS playground ein Sci-Fi-Horror-Abenteuer an den Start. Bei der Tokyo Game Show wird man eine Demo präsentieren. Geplant ist ein Early-Access bei Steam.

Die Welt von Boyhood’s End wird von einem Overlord namens R. Karellen regiert. Jeder Aspekt des Lebens wird mit einer Punktzahl bewertet und R. Karellen entscheidet über alles, von der beruflichen Laufbahn über romantische Interessen bis hin zu den täglichen Mahlzeiten. Protagonist Giovanni hat den niedrigsten Score der gesamten menschlichen Rasse.

Touhou Luna Nights erscheint für PlayStation

Playism wird Touhou Luna Nights für PS4 und PS5 veröffentlichen. Mit dem 25. Januar 2024 gibt es dafür auch schon einen konkreten Termin. Für Switch, Xbox und PCs ist das Spiel schon verfügbar.

Ihr schlüpft darin in die Rolle von Sakuya Izayoi. Sie ist das Dienstmädchen von Vampirin Remilia Scarlet. Ihre Herrin schickt sie nichtsahnend in ein künstlich kreiertes Gensokyo (Fantasieland) in einer Paralleldimension. Dort trifft sie auf seltsame Yokai an bizarren Orten. Nun muss sich Sakuya mit ihren Zeitstopper-Kräften durch diese Welt kämpfen und herausfinden, warum ihre Herrin dies tat.

Der Sensenmann als Detektiv

Zu guter Letzt kündigte Playism gemeinsam mit Solo-Indie-Dev Shizu Kano Umi das Spiel Invitation from the Detective Grim Reaper an. Das Roguelite-Deduktionsspiel erscheint für PC-Steam.

Als Detective Grim Reaper ist es deine Aufgabe, zufällig generierte Mordfälle zu lösen, den Schuldigen zu finden und ihn hinzurichten. Die einzigen Anhaltspunkte, die du hast, sind die Aussagen der Verdächtigen. Der Täter wird immer lügen, und der Unschuldige wird immer die Wahrheit sagen.

Bildmaterial: Maid Cafe at Electric Steet, Playism