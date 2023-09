Decapolice: Das Detektiv-RPG von Level-5 präsentiert sich in einem neuen Trailer

Level-5 hat einen neuen Trailer zu Decapolice veröffentlicht. Das Detektiv-RPG wurde im Februar bei Nintendo Direct angekündigt, als der japanische Entwickler sein „großes Comeback“ feierte.

SpielerInnen übernehmen die Kontrolle über Harvard Marks – einem frischen Detektiv des Broadstone Police Departments. Wie es sich für einen Detektiv gehört, gilt es Fälle zu lösen und die liegen gut und gern mal zwölf Jahre in der Vergangenheit.

Alles kein Problem: via DECASIM kann Harvard die Vorfälle nämlich in der virtuellen Realität rekonstruieren. Dann geht es zurück an den Schreibtisch, wo SpielerInnen ihre Erkenntnisse stilecht an einer Tafel festhalten. Treffen SpielerInnen dann auf die Schurken, kommt es nicht zuletzt zu Verfolgungsjagden und rundenbasierten RPG-Kämpfen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Decapolice, Level-5