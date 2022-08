Das war… Kalenderwoche 31/2022

In dieser Woche sorgte Pokémon Presents für etwas Betrieb, zudem trafen erste Verkaufszahlen zu Xenoblade Chronicles 3 ein. Bunt präsentierte sich auch der Reigen mit den Ankündigungen. Nach allen weiteren Videos der Woche haben wir schließlich noch zwei Reviews sowie die Neuerscheinungen im August für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Eine neue Ausstrahlung von Pokémon Presents versorgte uns mit vielen Details zu Pokémon Purpur und Pokémon Karmesin (Switch). Das große neue Gameplay-Feature ist die Terakristallisierung. Insgesamt könnt ihr drei Geschichten erleben und auch der Mehrspielmodus wurde konkreter. Des Weiteren zeigte The Pokémon Company den Frühkäuferbonus und warb für die kommenden Pokémon-Weltmeisterschaften.

Besonders spannend waren in dieser Woche die japanischen Verkaufscharts. Deutlich vorne liegt Xenoblade Chronicles 3 (Switch). Damit ist es der bisher beste Start der Xenoblade-Serie.

Diverse Publisher haben in den letzten Tagen neue Projekte enthüllt. Ein offenes Geheimnis war Tactics Ogre: Reborn (PS4, PS5, Switch, PC), aber die erstmalige deutsche Umsetzung hatte Square Enix noch im Köcher. Nach einem Teaser kündigte D3 Publisher das Action-Spiel Samurai Maiden (PS4, PS5, Switch, PC) an. Im Winter könnt ihr euch mit den Mädchen ins Getümmel stürzen. Das neue Projekt von Inti Creates hört auf den Namen Grim Guardians: Demon Purge (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Bei Recall: Empty Wishes (PC) handelt es sich um einen Psycho-Thriller.

Zwei überraschende Veröffentlichungen gab es mit Mega Man Battle & Fighters (Switch) (Link) und Amazing Bomberman (Mobil) (Link). In den Westen schafft es noch im August die „Raising Simulation“ Lair Land Story (Switch, PC). Seit wenigen Tagen bereits erhältlich sind Sword and Fairy: Together Forever (PS4, PS5) (Link) sowie GigaBash (PS4, PS5, PC) (Link).

Nach langer Zeit meldete sich das Remake Fate/EXTRA Record endlich wieder mit einem Trailer zurück. Neben dem japanischen Übersichtstrailer zu Soul Hackers 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) zeigte Atlus auch die Konflikte der Charaktere. Auf sich aufmerksam machte zudem das japanische Indie-Adventure CALME (Switch, PC) (Link 1, Link 2). Otome-Fans durften gleich zwei Termine verzeichnen. So erscheint Lover Pretend (Switch) am 1. Dezember, während Paradigm Paradox (Switch) bereits am 27. Oktober veröffentlicht wird.

Aus dem Mystery-Adventure Project Code Name M (PS4, Switch, PC) sahen wir die Seite der Ermittler. Nach fast einem Jahr folgte der zweite Trailer zu ONI: Road to be the Mightiest Oni (PS4, PS5, PC). Mit einem Grafikvergleich wartete Pac-Man World Re-Pac (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) auf und bereits im September verlässt Hokko Life (PS4, Switch, Xbox One, PC) den Early Access. Des Weiteren zeigte sich die kommende DLC-Kämpferin Nezuko Kamado (Fortgeschrittene Dämonenform) aus Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Im September startet bei Netflix die Anime-Serie Cyberpunk: Edgerunners.

Als Nächstes kommen wir zu den beiden neuen Reviews von JPGAMES. Das 90er-Jahre-JRPG Live A Live (Switch) (zum Testbericht) hat es endlich in den Westen geschafft, sogar mit einer deutschen Umsetzung. Das experimentelle Episodenformat sorgt auch heute noch für Abwechslung in mehreren Epochen. Viel Nostalgie bietet ebenso Sonic Origins (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Die vier Titel der Sammlung sind ein Stück Videospielgeschichte und auch heute noch fantastisch.

Noch kein Review haben wir zu Digimon Survive (PS4, Switch, Xbox One, PC), jedoch können wir euch eine Einschätzung nach den ersten Spielstunden geben. Bald bei PlayStation Plus landet die Yakuza-Serie. Warum ihr diese spielen solltet – und in welcher Reihenfolge – haben wir in einem Artikel erklärt.

Mit Neuerscheinungen wird der August 2022 erst gegen Ende so richtig interessant. Aus unserer Liste geht sommerlich bedingt auch hervor, dass es hier eher ruhig zu und her geht.