Überraschung: Mega Man Battle & Fighters erscheint nach 22 Jahren erstmals in Europa

Das war eine kleine Überraschung. Das NeoGeo-Pocket-Action-Spiel Mega Man Battle & Fighters ist seit heute für Nintendo Switch erhältlich. Überraschend deshalb, weil das einerseits vorher nicht angekündigt war. Anderseits ist es die erste Veröffentlichung der Sammlung in Europa – nach nunmehr 22 Jahren.

Rockman Battle & Fighters – so heißt es natürlich in Japan – vereint die beiden Titel Mega Man: The Power Battle und Mega Man 2: The Power Fighters, die ursprünglich für das NeoGeo Pocket Color erschienen sind. SpielerInnen sammeln Charaktere und lassen sie gegen 40 Bosse antreten.

Mega Man Battle & Fighters ist jetzt als Teil der NeoGeo Pocket Color Selection verfügbar und kostet 7,99 Euro im Nintendo eShop. Fans könnte verschiedene Charaktere wie Proto Man, Bass und Duo steuern, die alle ihren eigenen einzigartigen Spielstil haben.

Sie können ihren Buster bereitmachen, in die Welt von Mega Man eintauchen und es mit Boss-Charakteren aus Mega Man 1 bis 7 aufnehmen. Insgesamt 40 Bosse gilt es zu besiegen, wenn die Spieler Dr. Wilys Plan für die Weltherrschaft durchkreuzen wollen. Das Spiel enthält 36 sammelbare Charaktere, die zufällig nach Besiegen von Gegnern erhältlich sind.

Geboten wird die „japanische Version“, die Tauschfunktionen wurden deaktiviert. Laut der Website von Nintendo bietet das Spiel aber auch englische Texte. Die im Spiel enthaltene Anleitung stammt vom Neogeo Pocket Color. Daher können sich einige Funktionen bei der Steuerung der Nintendo Switch unterscheiden, heißt es.

Der Trailer:

Bildmaterial: Mega Man Battle & Fighters, SNK