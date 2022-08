Im Test! Sonic Origins

Titel Sonic Origins 23. Juni 2022 Sega 23. Juni 2022 Sega 23. Juni 2022 Sega System PlayStation 4/5, Xbox Series S/X, Xbox One, Nintendo Switch, PCs Getestet für PlayStation 5 Entwickler Sonic Team, Headcannon Genres Jump-and-Run Texte

Vertonung

Der blaue Igel Sonic dürfte neben dem italienischen Klempner Mario zu den wohl bekanntesten und beliebtesten Charakteren der Videospiel-Branche zählen. Sonic treibt nun mittlerweile seit über 30 Jahren sein Unwesen auf den verschiedensten Plattformen und kann neben den unzähligen Haupttiteln auch etliche Spin-Offs und Gastauftritte in dutzenden anderen Spielen vorweisen.

Da speziell die ersten drei Sonic-Titel auf Sega Master System beziehungsweise Sega Mega Drive zu den zeitlosen Klassikern unter Sonic-Fans zählen, sind es gerade diese Titel, welche sich oft auf verschiedensten Sonic-Compilations finden lassen.

Mit Sonic Origins beschert uns der japanische Entwickler und Publisher Sega eine brandneue Remaster-Collection des blauen Igels, welche neben den ersten drei Sonic-Titeln auch Sonic The Hedgehog CD enthält. Gerade dieser Teil der Reihe dürfte wohl an vielen Spielern vorbeigegangen sein, da dieser damals lediglich für Sega Mega CD und PCs erschien.

Die Sonic Origins Collection bietet außerdem einige technische Anpassungen, wie zum Beispiel einen brandneuen 16:9-Modus. Erschienen ist die Collection am 23. Juni 2022 für PlayStation 4/5, Xbox Series S/X, Xbox One, Nintendo Switch und PCs. Dieser Tag gilt obendrein als 31. Jahrestag des flinken Igels aus dem Hause Sega.

Ob die brandneue Remaster-Collection halten kann, was sie verspricht, oder ob ihr doch lieber einen Bogen um diese macht und die Klassiker lieber in guter Erinnerung behalten solltet, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test.

Ein tapferer Igel gegen Dr. Robotniks Armee

Wie es bei den meisten Sonic-Titeln der Fall ist, geht es auch bei den vier in dieser Collection enthaltenen Titeln stets darum, den finsteren Dr. Robotnik (alternativ auch Eggman genannt) aufzuhalten und dessen Pläne zu durchkreuzen.

Anfangs ist Sonic noch allein auf seiner beschwerlichen Reise, doch schon ab Teil zwei steht ihm der flinke, doppelschwänzige Fuchs Tails zur Seite.

In Sonic 3 treffen wir dann erstmals auch auf den superstarken Knuckles, der sich gerade zu Beginn noch als Widersacher Sonics herausstellt. Gegen Ende des dritten Teils versöhnen sich Sonic und Knuckles allerdings und gehen fortan gemeinsame Wege, um Dr. Robotnik ein für alle Mal aufzuhalten.

Mit Sonic CD wurde erstmals auch ein Zeitreise-Feature eingeführt, welches dem Spieler erlaubt, die Level auf vier verschiedenen Zeitebenen zu durchqueren und zu erkunden. Daraus resultiert ein gerade für ein Sonic-Spiel gewaltiger Spielumfang, der auch zum immer wieder zur erneuten Erkundung einlädt.

Wenn der Igel erstmal rennt..

Alle vier Titel in dieser Collection haben eins gemeinsam: das Gameplay. Wie bereits im ersten Teil der berühmten Reihe, geht es auch in den Nachfolgern in erster Linie stets darum, die Level so schnell und mit so vielen eingesammelten Ringen wie nur möglich zu absolvieren.

Gerade wenn man Sonic erst Mal auf Top-Speed gebracht hat, saust er nur so durch die unterschiedlichen Level und es kommt schon regelrecht ein Rauschgefühl auf. Gepaart mit einer ordentlichen Priese Nostalgie, ist das dann die perfekte Mischung für den einen oder anderen gemütlichen Abend.

Gameplaytechnisch klingt das heutzutage natürlich nicht mehr nach viel Inhalt, war zur damaligen Zeit aber schon regelrecht revolutionär, da es bis dato noch keinen Jump-and-Run-Titel gab, welcher auch nur annähernd an das Geschwindigkeitsgefühl eines Sonic-Titels heranreichen konnte.

Als kleines Extra haben die Entwickler außerdem eine Charakterauswahl für jeden Titel eingebaut. Das heißt, man kann auch in Sonic 1 mit Tails oder Knuckles statt Sonic spielen. Eine nette Dreingabe für Fans.

Ein weiteres Extra ist der sogenannte „Bossturm“. In diesem Modus kann man ausschließlich die Bosskämpfe der einzelnen Titel bestreiten und versuchen, diese so schnell wie möglich zu besiegen.

Charmanter Retro-Look lässt jedem Sonic-Fan das Herz aufgehen

Speziell der charmante Retro-Look ist einer der größten Pluspunkte dieser Collection. Denn die Entwickler haben endlich an einen 16:9-Modus für alle vier Titel gedacht. Sonic sieht nun auch auf einem modernen 16:9-Fernseher absolut fantastisch aus und man hat zu jeder Zeit das Gefühl, regelrecht in Kindheitserinnerungen zu schwelgen.

» Speziell der charmante Retro-Look ist einer der größten Pluspunkte dieser Collection. Denn die Entwickler haben endlich an einen 16:9-Modus für alle vier Titel gedacht.«

Diesen neuen 16:9-Modus hat man aber von den klassischen Versionen der Titel abgekoppelt und separat in den sogenannten „Anniversary-Modus“ gepackt. Spieler, die die Original-Optik in 4:3 bevorzugen, starten den gewünschten Titel also im Classic-Modus. Spieler, die den neuen Widescreen-Mode und weitere neue Features nutzen möchten, starten das Spiel im Anniversary-Modus.

In besagtem Anniversary-Modus gibt es neben dem neuen 16:9-Modus auch eine weitere grundlegende Änderung, welche den Lebens-Counter von Sonic betrifft. Dieser wurde in diesem Modus nämlich durch einen Ring-Counter ersetzt. In diesem Modus gibt es also auch keinen Game-Over-Bildschirm, da man bei einem Tod direkt beim letzten Checkpoint startet. Das bedeutet deutlich weniger Frust, aber auch einen tieferen Eingriff in das typische Sonic-Spielgefühl. Eingefleischten Fans könnte diese „Neuerung“ also definitiv etwas sauer aufstoßen.

Mit den eingesammelten Münzen kann man dann im Hauptmenü beziehungsweise dem Museum der Collection verschiedene Extras wie beispielsweise diverse Artworks, Bilder und andere Dinge freischalten.

Wechselt man zwischen den Titeln der Collection hin und her, bekommt man obendrauf noch wundervoll gezeichnete Mini-Filmchen zu sehen, die der Collection noch das gewisse Etwas verleihen sollen.

Retro-Sound vom Allerfeinsten

Soundtechnisch ist und war die Sonic-Reihe schon immer über jeden Zweifel erhaben. Selten gab es in der Geschichte der Videospiele so viele eingängige Melodien wie bei den Titeln rund um den blauen flinken Igel. Absolute Ohrwurm-Gefahr also.

Da die Pop-Legende der 80er- und 90er-Jahre Michael Jackson beim Soundtrack von Sonic 3 seine Finger im Spiel hatte, mussten eine Songs des Soundtracks in dieser Collection leider ausgetauscht werden. Hier waren wohl lizenztechnische Gründe im Weg und um diese zu umgehen, hat sich Sega wohl für einen Austausch der betroffenen Songs entschieden. Das ist zwar sehr schade, aber verschmerzbar.