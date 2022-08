ONI: Road to be the Mightiest Oni ist das Spiel von einem ehemaligen Mistwalker-Designer

Clouded Leopard Entertainment und Entwickler Kenei Design haben neue Details zum im September angekündigten ONI veröffentlicht. Zunächst gibt es nach dem Arbeitstitel jetzt einen richtigen Titel. ONI: Road to be the Mightiest Oni.

Darüber hinaus war man auch die Plattformen noch schuldig, die man jetzt nachreicht: PlayStation 5, PlayStation 4, PC-Steam. Auch die Veröffentlichung im Westen ist nun gesichert.

Brich das Herz deines Feindes, um deinen Stolz zurückzugewinnen. Kuuta forderte einst einen als Mann verkleideten Dämon zur Schlacht heraus, doch er wurde besiegt. Er erreichte die Insel Kisejima und traf dort auf seinen Partner Kazemaru. Gemeinsam überwanden sie ihre Tortur und schöpften neue Kraft. Gelingt es dem Duo, diesmal den Sieg zu erlangen?

Das neue Studio Kenei Design wurde von Kenei Hayama gegründet, der für Mistwalker an Terra Battle und Fantasian gearbeitet hat. Mit Oni wollte er seinen eigenen Stil finden. Mit im Team ist auch Masami Yamamoto, der bei Sony unter anderem an Tokyo Jungle wirkte.

Der neue Trailer:

