Keine Reviews und schlechte Userscores für Digimon Survive, aber wir geben (teilweise) Entwarnung

Auch heute gibt es noch keine professionellen Reviews zu Digimon Survive. Metacritic und OpenCritic laufen ins Leere. Stattdessen gibt es überdurchschnittliche viele negative Userscores bei Metacritic. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung weist Metacritic 46 negative Userscores von insgesamt 176 aus.

Zusammen mit der langen Entwicklungsgeschichte des Spiels und den vielen Verschiebungen gibt es natürlich kein gutes Bild ab. Fans haben allen Grund, misstrauisch zu sein, wenn es zum Launch (und Tage danach) keine Reviews zu einem Spiel gibt.

Wir können zumindest teilweise Entwarnung geben. Warum es keine Reviews gibt, können wir nicht sagen. Aber Digimon Survive scheint gewiss kein schlechtes Spiel zu sein. Das ist unsere Einschätzung nach den ersten Spielstunden.

Vielmehr scheint es so, als sind viele KäuferInnen mit den falschen Erwartungen an Digimon Survive herangegangen. Das ist natürlich nicht zwingend ein Fehler der KäuferInnen. Eine Mischung aus Visual Novel und Taktik-RPG ist wohl nichts, was man als Digimon-Fan hinter einem neuen Spiel seiner Marke erwartet. Aber genau das ist Digimon Survive und der Visual-Novel-Anteil ist dabei wohl noch viel größer, als Fans erwarten konnten.

„Es wäre ein Digimon-Spiel, das mir wirklich Spaß machen würde, wenn es nicht so mit diesen VN-Elementen überladen wäre“, schreibt ein User bei Metacritic, der 0 von 10 Punkten vergibt. Wir testen Digimon Survive bereits fleißig, doch wie wahrscheinlich viele andere Medien haben wir unser Review noch längst nicht fertig.

Um euch ein paar wichtige Einblicke zu geben und euch zu sagen, worauf ihr euch einstellen müsst, hat Cassandra heute schon mal ein paar gesammelte Eindrücke geteilt, die ich an euch weiterreiche. Das ist natürlich ausdrücklich keine abschließende Bewertung – es ist möglich, dass sich hier noch einiges ändert. Aber wir haben das Gefühl, dass es gut für euch LeserInnen und gut für Digimon Survive ist, wenn wir darüber reden.

Unsere ersten Eindrücke

Bei Digimon Survive handelt es sich tatsächlich vor allem um eine Visual Novel. Den größten Teil eurer Spielzeit werdet ihr mit Lesen verbringen. Dabei gibt es drei verschiedene Modi, welche etwas Abwechslung bieten sollen, nicht aber von bekannten Genre-Konventionen weichen.

Im ersten Modus lest ihr tatsächlich nur die Gespräche, welche die Haupthandlung vorantreiben. Im Erkundungsmodus hingegen könnt ihr euch durch verschiedene Areale klicken und mehr zu den Charakteren und der Spielwelt erfahren. Falls ihr eure Erkundung so kurz wie möglich halten wollt, zeigt euch das Spiel an, wo es mit der Handlung weitergeht – so könnte euch aber das eine oder andere praktische Item entgehen.

Zuletzt wäre da der Free-Action-Modus, bei dem ihr à la Fire Emblem Warriors: Three Houses oder Persona eine gewisse Anzahl an Tätigkeitspunkten habt, die ihr für Aktivitäten ausgeben könnt, wie beispielsweise dem Näherkommen mit anderen Charakteren oder dem Untersuchen eines besonders verdächtigen Ortes.

Die Abwechslung in dem Visual-Novel-Loop stellen die Digimon-Kämpfe dar, in denen sich eure Monster prügeln. Das Gameplay hier orientiert sich dabei nicht an klassische Rollenspiele wie Pokémon oder Dragon Quest, sondern mehr an taktischen Rollenspielen wie Fire Emblem oder Final Fantasy Tactics.

Mit Items könnt ihr die Werte eurer Digimon verbessern oder sie digitieren lassen. Die Kämpfe sind dabei unterhaltsam und Teil der Hauptstory. Sie lassen sich in den Erkundungsmodi frei auswählen, werden aber wahrscheinlich trotzdem nur einen kleinen Teil eurer Spielzeit ausmachen. Wenn ihr Digimon Survive also kauft, solltet ihr wirklich mit viel (klassischer) Visual Novel rechnen, da ihr ansonsten definitiv überrascht werdet, sei es im Positiven oder eben im Negativen. Aber hey: Wir haben zum aktuellen Zeitpunkt beinahe 3 der 12 Kapitel gespielt und bis jetzt einen positiven Eindruck der überraschend düsteren Story.

Sonntagsfrage zu Digimon Survive

Also – kein Cyberpunk-Fall. Zumindest aller Voraussicht nach nicht. Übrigens: Auch unsere aktuelle Sonntagsfrage dreht sich um Digimon Survive – und da geht es um eure ersten Eindrücke. Falls ihr Digimon Survive also schon gespielt habt und darüber reden möchtet, dann tut das doch gerne!

Bildmaterial: Digimon Survive, Bandai Namco, Hyde