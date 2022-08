Pokémon Karmesin und Purpur bieten drei Geschichten und der Weg zum Champ ist nur eine

Bisher folgten Pokémon-Spiele einem immer gleichen Muster, nämlich eurem Weg zum Champ. Pokémon sammeln, Region erkunden und Arenaleiter besiegen. So sah das immer wieder aus. Pokémon Karmesin und Purpur bieten aber nicht nur eine Welt im Open-World-Stil, sondern auch hier einen neuen Ansatz.

Wie uns der heutige Trailer erklärt, gibt es drei Geschichten in Pokémon Karmesin und Purpur und euer Weg zum Champion ist nur eine dieser Geschichten. Unglücklicherweise hat The Pokémon Company heute noch nicht verraten, wie die anderen zwei Geschichten aussehen.

Auf eurem Weg zum Champ-Rang könnt ihr diesmal selbst festlegen, in welcher Reihenfolge ihr die acht Arenaleiter besiegt. Ganz im Open-World-Stil also. Der Text auf der offiziellen Website suggeriert, dass die anderen beiden Geschichten aus anderen Aufgaben bestehen.

Man könne frei zwischen den Geschichten hin- und herspringen.

Manche Spieler werden zuerst alle Arenaleiter besiegen wollen, um so schnell wie möglich Champ zu werden, während andere es lieber langsamer angehen und sich erst mal auf die Suche nach Pokémon begeben und den verschiedensten Personen begegnen wollen.

Denkbar ist beispielsweise, dass eine andere Geschichte darin besteht, den Pokédex zu komplettieren und euch auf dieser Reise eben auch eine andere Story erwartet. Die ihr jedoch jederzeit verlassen könnt, um beispielsweise weiter Arenaleiter zu besiegen. Doch das ist nur Spekulation.

Grundsätzlich verschlägt es euch in der Paldea-Region an die Orangen-Akademie oder an die Trauben-Akademie, je nach eurer gewählten Edition. An der Akademie werdet ihr auf ein spannendes Abenteuer geschickt. Eine „freie Projektarbeit“, bei der es auf Schatzsuche geht. Dazu gehören drei Geschichten und eine davon ist euer Weg zum Champion. „Die anderen beiden Geschichten haben viele Überraschungen und Entdeckungen zu bieten“, heißt es nur.

Pokémon Karmesin und Purpur erscheinen am 18. November 2022 weltweit für Nintendo Switch und können beispielsweise bei Amazon bereits vorbestellt* werden. Hat euch der neue Trailer überzeugt?

Der heutige Trailer:

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak