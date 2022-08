Zwei Schwestern auf Dämonenjagd: Grim Guardians: Demon Purge von Inti Creates enthüllt

Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung von Azure Striker Gunvolt 3 hat der japanische Entwickler Inti Creates sein neuestes Spiel angekündigt. Das neue Projekt hört auf den Namen Grim Guardians: Demon Purge.

Schon am Wochenende beim BitSummit in Kyoto will man eine Demo präsentieren. Das Spiel handelt von den beiden Dämonenjägerinnen Shinobu Kamizono und Maya Kamizono, die sich durch eine Dämonenburg kämpfen, dort wo einst ihre Schule stand.

Ihr wechselt zwischen den beiden Schwestern, um ihre unterschiedlichen Fähigkeiten vollends auszunutzen und die Herausforderungen im Schloss zu meistern. Es gibt mehrere Schwierigkeitsoptionen und einen 2-Spieler-Koop-Modus. Versprochen wird obendrein das klassische, „von Inti Creates inspirierte Retro-Action-Gameplay“.

Grim Guardians: Demon Purge soll für PCs, PlayStation 4 und PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series sowie Nintendo Switch erscheinen. Einen Veröffentlichungszeitraum gibt es jedoch noch nicht.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Grim: Guardians: Demon Purge, Inti Creates