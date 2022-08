GigaBash kombiniert ab sofort Smash-Bros-Chaos mit Kaiju-Filmen in einem Brawler

Sicher sind euch Kaiju ein Begriff, vor allem aus der Filmbranche. Auch in Videospielen übernehmen Kaiju aber bisweilen eine Hauptrolle, so wie im Kaiju-Brawler GigaBash! In GigaBash vermöbelt ihr als Riesenmonster andere Riesenmonster in winzig kleinen Städten.

Das malaysische Studio Passion Republic Games hat seinen Kaiju-Brawler GigaBash gestern auf Epic Games, Steam und PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht.

GigaBash kombiniert das Chaos und die Kreativität von Titeln wie Super Smash Bros. mit dem atemberaubenden Ausmaß der klassischen Kaiju-Filme. Wähle aus einer Reihe einzigartiger Titanen- und Heldencharaktere! Liefere einen Schlagabtausch, beschwöre Blitze vom Himmel, wirf Bürogebäude auf deine Freunde oder verwandle einen ganzen Stadtteil (und deine Feinde) in einen einzigen riesigen Schneeball.

GigaBash bietet einen Multiplayer-Modus (lokal und online) für vier SpielerInnen, eine Solo-Kampagne und den Party-Mayhem-Modus, den wir euch hier schon im Details vorgestellt haben. Cross-Play gibt es nur auf PlayStation.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: GigaBash, Passion Republic Games